Илья Геркус: отличный вечер в Черкизове! Едем дальше

Мы в четвертьфинале! Весело Кубок России для нас начинается: 5 голов в 1/16, теперь 5 голов в 1/8. Главное, что результат один - победа?? Сегодня отмечу ещё один важный факт. Впервые полный официальный матч за «Локо» провёл футболист «Казанки» (это был Роман Тугарев). ? Также впервые в официальном матче приняли участие сразу два игрока «Казанки» (Тугарев и Даниил Куликов ??). Для нас эти моменты очень важны. ? Именно на такую отдачу мы закладывались, когда два года назад создавали нашу вторую команду, собранную из молодых и перспективных футболистов. Отличный вечер в Черкизове! Едем дальше? ? #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали