Илья Геркус: отличный вечер в Черкизове! Едем дальше

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России против "Енисея" (4:1)."Мы в четвертьфинале! Весело Олимп-Кубок России для нас начинается: 5 голов в 1/16, теперь 5 голов в 1/8. Главное, что результат один - победа. Сегодня отмечу еще один важный факт. Впервые полный официальный матч за "Локо" провел футболист "Казанки" (это был Роман Тугарев). Также впервые в официальном матче приняли участие сразу два игрока "Казанки" (Тугарев и Даниил Куликов). Для нас эти моменты очень важны.Именно на такую отдачу мы закладывались, когда два года назад создавали нашу вторую команду, собранную из молодых и перспективных футболистов. Отличный вечер в Черкизове! Едем дальше", - написал Геркус в своем Инстаграме.