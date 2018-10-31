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Илья Геркус: отличный вечер в Черкизове! Едем дальше

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России против "Енисея" (4:1).

"Мы в четвертьфинале! Весело Олимп-Кубок России для нас начинается: 5 голов в 1/16, теперь 5 голов в 1/8. Главное, что результат один - победа. Сегодня отмечу еще один важный факт. Впервые полный официальный матч за "Локо" провел футболист "Казанки" (это был Роман Тугарев). Также впервые в официальном матче приняли участие сразу два игрока "Казанки" (Тугарев и Даниил Куликов). Для нас эти моменты очень важны.

Именно на такую отдачу мы закладывались, когда два года назад создавали нашу вторую команду, собранную из молодых и перспективных футболистов. Отличный вечер в Черкизове! Едем дальше", - написал Геркус в своем Инстаграме.

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Мы в четвертьфинале! Весело Кубок России для нас начинается: 5 голов в 1/16, теперь 5 голов в 1/8. Главное, что результат один - победа?? Сегодня отмечу ещё один важный факт. Впервые полный официальный матч за «Локо» провёл футболист «Казанки» (это был Роман Тугарев). ? Также впервые в официальном матче приняли участие сразу два игрока «Казанки» (Тугарев и Даниил Куликов ??). Для нас эти моменты очень важны. ? Именно на такую отдачу мы закладывались, когда два года назад создавали нашу вторую команду, собранную из молодых и перспективных футболистов. Отличный вечер в Черкизове! Едем дальше? ? #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали

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Теги: Геркус Локомотив Енисей
Сегодня, 01:41
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