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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Олег Кононов: "Арсенал" выиграл за счет характера
Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России отметил, что игры в Грозном всегда складываются сложно.
"Выиграли за счет характера. Очень важный фактор кубковых игр - желание, характер. Это самое главное. Плюс, понимали, что будет сложно - на "Ахмат Арене", с "Ахматом" всегда сложно.
Конечно, уступили во владении мячом, было много брака, но выиграли в организации игры, в отборе мяча. Плюс, я уже сказал - в характере. Два раза убежали и забили голы. Использовали свои немногочисленные моменты. Конечно, довольны, что выиграли и идем дальше", - цитирует Кононова "Спорт-Экспресс".
"Выиграли за счет характера. Очень важный фактор кубковых игр - желание, характер. Это самое главное. Плюс, понимали, что будет сложно - на "Ахмат Арене", с "Ахматом" всегда сложно.
Конечно, уступили во владении мячом, было много брака, но выиграли в организации игры, в отборе мяча. Плюс, я уже сказал - в характере. Два раза убежали и забили голы. Использовали свои немногочисленные моменты. Конечно, довольны, что выиграли и идем дальше", - цитирует Кононова "Спорт-Экспресс".
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