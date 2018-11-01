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Рашид Рахимов: по игре, по движению - матч с "Арсеналом" стал одним из лучших в сезоне

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал вылет из Кубка России, в матче с "Арсеналом" (0:2).

"По игре, по движению, по владению мячом – провели одну из лучших игр на данном отрезке. Создали пять моментов, где нужно было забивать. Посмотрел статистику: соперники попали в створ два раза и забили два гола.

Вообщем, мы сами себя выкинули из Кубка. Если создаем моменты и не забиваем, невозможно без голов пройти дальше, победить", - приводит слова Рахимова клубная пресс-служба.
Теги: Рахимов Арсенал Тула Ахмат
Сегодня, 08:22
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