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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Орлов: Кононова могут быстро уволить из "Спартака" - никто не даст российскому специалисту карт-бланш
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном назначении в "Спартак" Олега Кононова.
"А что Кононов? Неизвестно, как у него сложится в "Спартаке". Ведь там могут и через полгода уволить… Никто сейчас не даст гарантий. Я бы понял, если бы позвали Венгера или, допустим, Раньери и дали бы им, наверное, год, а то и больше. А российскому специалисту едва ли предоставят такой карт-бланш", - сказал Орлов.
"СЭ"
"А что Кононов? Неизвестно, как у него сложится в "Спартаке". Ведь там могут и через полгода уволить… Никто сейчас не даст гарантий. Я бы понял, если бы позвали Венгера или, допустим, Раньери и дали бы им, наверное, год, а то и больше. А российскому специалисту едва ли предоставят такой карт-бланш", - сказал Орлов.
"СЭ"
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