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Орлов: Кононова могут быстро уволить из "Спартака" - никто не даст российскому специалисту карт-бланш

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном назначении в "Спартак" Олега Кононова.

"А что Кононов? Неизвестно, как у него сложится в "Спартаке". Ведь там могут и через полгода уволить… Никто сейчас не даст гарантий. Я бы понял, если бы позвали Венгера или, допустим, Раньери и дали бы им, наверное, год, а то и больше. А российскому специалисту едва ли предоставят такой карт-бланш", - сказал Орлов.

"СЭ"
Теги: Спартак Кононов Орлов Венгер
Сегодня, 08:29
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#3  Aseev Valeri  Европа (Сегодня, 08:58)
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online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Valar
Эх Геннадий, а ничего что Кононов родом из Беларуси ? И у него белорусское гражданство. Можно говорить, что он отечественный специалист, но никак не российский.


Ну допустим родом он из Курска. И гражданство российское у него есть,так же как и белорусское.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Сегодня, 08:36)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да известно чем закончится работа в Спартаке практически любого тренера - увольнением максимум через год... а то и раньше.
В руководстве Спартака каждый работает на свой карман... а отвечает за всё главный тренер.
Игрокам лень тренироваться - виноват опять главный тренер.
Какому главному тренеру это надо?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  Valar   (Сегодня, 08:32)
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Болеет за:
ЦСКА
Эх Геннадий, а ничего что Кононов родом из Беларуси ? И у него белорусское гражданство. Можно говорить, что он отечественный специалист, но никак не российский.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
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