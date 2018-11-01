Орлов: Кононова могут быстро уволить из "Спартака" - никто не даст российскому специалисту карт-бланш

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном назначении в "Спартак" Олега Кононова."А что Кононов? Неизвестно, как у него сложится в "Спартаке". Ведь там могут и через полгода уволить… Никто сейчас не даст гарантий. Я бы понял, если бы позвали Венгера или, допустим, Раньери и дали бы им, наверное, год, а то и больше. А российскому специалисту едва ли предоставят такой карт-бланш", - сказал Орлов.