Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Аэрофлот" продлил спонсорское соглашение с ЦСКА и РФС

Компания "Аэрофлот" продлила контракты с Российским футбольным союзом, а также футбольным и баскетбольным клубом ЦСКА

Срок нового соглашения - до 2020 года.

"Аэрофлот" стал генеральным спонсором футбольного ЦСКА в 2009 году.

"Аэрофлот"
Теги: ЦСКА РФС
Сегодня, 08:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.