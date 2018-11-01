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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Рашид Рахимов: я прекрасно понимаю, что нужно изменить в команде зимой
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал, как изменится команда в зимнюю паузу.
"Я прекрасно понимаю, что нужно команде зимой. Надо менять определенные позиции для того, чтобы играть в другой футбол. Меня, как тренера, это не устраивает.
Команда была собрана и играла так год. Чтобы ее поменять, нужно в ней работать. Вижу, что ребята отдаются, выкладываются, но для того, чтобы был другой футбол, нужно добавить качество», — цитирует Рахимова пресс-служба клуба.
"Я прекрасно понимаю, что нужно команде зимой. Надо менять определенные позиции для того, чтобы играть в другой футбол. Меня, как тренера, это не устраивает.
Команда была собрана и играла так год. Чтобы ее поменять, нужно в ней работать. Вижу, что ребята отдаются, выкладываются, но для того, чтобы был другой футбол, нужно добавить качество», — цитирует Рахимова пресс-служба клуба.
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