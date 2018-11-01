Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Рашид Рахимов: я прекрасно понимаю, что нужно изменить в команде зимой

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал, как изменится команда в зимнюю паузу.

"Я прекрасно понимаю, что нужно команде зимой. Надо менять определенные позиции для того, чтобы играть в другой футбол. Меня, как тренера, это не устраивает.

Команда была собрана и играла так год. Чтобы ее поменять, нужно в ней работать. Вижу, что ребята отдаются, выкладываются, но для того, чтобы был другой футбол, нужно добавить качество», — цитирует Рахимова пресс-служба клуба.
Теги: Рахимов Ахмат
Сегодня, 10:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.