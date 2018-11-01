Игорь Шалимов: Кононов - не тот, что был в "Краснодаре". Атакующего футбола от него я не вижу

Наставник "Химок" Игорь Шалимов поделился мнением об Олеге Кононове."Я трудился с Олегом Георгиевичем полгода как помощник, мнение о нем как о специалисте сложилось. Но прошло уже почти три года, тренеры развиваются, прибавляют. Думаю, что он, наверное, поменялся – это точно не тот Кононов, который работал в "Краснодаре".Говорят об его атакующем футболе – а сейчас он точно есть? Был в "Краснодаре", когда играли Широков, Измайлов… Потом последовал "Ахмат", сейчас – "Арсенал". Смотрю почти все игры РПЛ, и не вижу у туляков никакого атакующего футбола. По мне, это просто разговоры", - заявил Шалимов.