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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Игорь Шалимов: Кононов - не тот, что был в "Краснодаре". Атакующего футбола от него я не вижу
Наставник "Химок" Игорь Шалимов поделился мнением об Олеге Кононове.
"Я трудился с Олегом Георгиевичем полгода как помощник, мнение о нем как о специалисте сложилось. Но прошло уже почти три года, тренеры развиваются, прибавляют. Думаю, что он, наверное, поменялся – это точно не тот Кононов, который работал в "Краснодаре".
Говорят об его атакующем футболе – а сейчас он точно есть? Был в "Краснодаре", когда играли Широков, Измайлов… Потом последовал "Ахмат", сейчас – "Арсенал". Смотрю почти все игры РПЛ, и не вижу у туляков никакого атакующего футбола. По мне, это просто разговоры", - заявил Шалимов.
"Я трудился с Олегом Георгиевичем полгода как помощник, мнение о нем как о специалисте сложилось. Но прошло уже почти три года, тренеры развиваются, прибавляют. Думаю, что он, наверное, поменялся – это точно не тот Кононов, который работал в "Краснодаре".
Говорят об его атакующем футболе – а сейчас он точно есть? Был в "Краснодаре", когда играли Широков, Измайлов… Потом последовал "Ахмат", сейчас – "Арсенал". Смотрю почти все игры РПЛ, и не вижу у туляков никакого атакующего футбола. По мне, это просто разговоры", - заявил Шалимов.
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