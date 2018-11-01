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Игорь Шалимов: Кононов - не тот, что был в "Краснодаре". Атакующего футбола от него я не вижу

Наставник "Химок" Игорь Шалимов поделился мнением об Олеге Кононове.

"Я трудился с Олегом Георгиевичем полгода как помощник, мнение о нем как о специалисте сложилось. Но прошло уже почти три года, тренеры развиваются, прибавляют. Думаю, что он, наверное, поменялся – это точно не тот Кононов, который работал в "Краснодаре".

Говорят об его атакующем футболе – а сейчас он точно есть? Был в "Краснодаре", когда играли Широков, Измайлов… Потом последовал "Ахмат", сейчас – "Арсенал". Смотрю почти все игры РПЛ, и не вижу у туляков никакого атакующего футбола. По мне, это просто разговоры", - заявил Шалимов.
Теги: Шалимов Кононов Арсенал Тула Краснодар
Сегодня, 11:15
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11
(4)
#11  Миша Кравцов   (Сегодня, 13:13)
  • -2
  •  (2)
online

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#10  sumzzz  Калининград (Сегодня, 12:22)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Обычно тренеры не позволяют себе так критиковать коллег, тем более тех, у кого получали первые и самые главные уроки.
Возможно так агенты чужими руками и языками лоббируют своих кандидатов. Не зря же история с дружбой Карреры и Траббуки с чумовыми агентскими выплатами вылезла после увольнения.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#9  ajax101  Москва (Сегодня, 12:14)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не иначе как Шалимов предлагает свои услуги в качестве главного тренера.
Вполне бюджетный вариант.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#8  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:12)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Шалимов хочет в свинарню. Ну возьмииитее Вы его.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#7  GS  Москва (Сегодня, 11:59)
  • -1
  •  (1)

Цитата: специалист
тактику тренер ставит исходя от уровня своих игроков

Даже Валера набил шишек и научился играть в Ростове в оборонительный футбол.

Война - пакость. Она заставляет отказываться от самых высоких принципов!
© исп. анархист Дуррутти
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#6  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:44)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: специалист
тактику тренер ставит исходя от уровня своих игроков

А как здорово было бы видеть в Туле прессинг по всему полю,тики-таку,комбинационные действия...Но все упирается в кошелек.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#5  МАРТ  тюмень (Сегодня, 11:37)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: специалист
тактику тренер ставит исходя от уровня своих игроков

++++++++++++++
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#4  ржд гуд  саратов (Сегодня, 11:34)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ха! Шалимов, Игорек, ну какой ты конкурент Кононову?! Какой Спартак?! Ты - главный тренер - это страшный сон!!!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#3  Valar   (Сегодня, 11:27)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Охотник за Федунским баблом. Все средства хороши, можно про всех потенциальных кандидатов не лестные отзывы оставить, авось баблом именно его закидают - видимо такие мысли.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#2  специалист  дагестан (Сегодня, 11:21)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Анжи»
тактику тренер ставит исходя от уровня своих игроков
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:21)
  • +1
  •  (3)

То ли дело атакующий футбол Шалимова, со стеночками , кружевами....)))) Без всяких намеков, просто констатация факта)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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