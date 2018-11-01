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"Уникальный шанс увидеть гения вживую!" - как "Ростов" продает билеты на матч с "Зенитом" (фото)

Сегодня, в 19:00 на "Ростов-Арене", местная команда примет "Зенит" в матче 1/8 финала Олимп Кубка России.

Ростовский клуб применяет в соцсетях различные приемы с призывами покупать билеты на матч, так, например, во "ВКонтакте" появился призыв с фотографией форварда питерцев Антона Заболотного.

"Уникальный шанс увидеть гения вживую!" – подписано фото.

"Уникальный шанс увидеть гения вживую!" - как "Ростов" продает билеты на матч с "Зенитом" (фото)


ФК "Ростов"
Теги: Ростов Зенит Заболотный
Сегодня, 11:21
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8
(6)
#8  Миша Кравцов   (Сегодня, 13:14)
  • -1
  •  (1)
online

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#7  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:12)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Я так понял, что Заболотный будет единственным из основы Зенита? Хотя и он игроком основы Зенита не является.
- Ну так что вы билеты покупать будете или мне забыть вас навсегда?

Вы знаете, я сегодня видел у стадиона "Ростов-Арена" очередь, где люди стояли за футбол. Так у них были такие глаза, будто они стоят за убить!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:54)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
А если ты в состав не попадёшь?


тогда зрители просто сдадут билеты в кассы- ибо на поле больше смотреть будет не на что..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  SPV  Bryansk (Сегодня, 11:51)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Зачетный троллинг joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 11:50)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А если ты в состав не попадёшь?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 11:38)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Zamba,
будем объективны, но Заболотный это даже не уровень ФНЛ
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:37)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
в Минске над Дзюбой так уже шутили... не все сумели убежать


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 11:29)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Хороший стёб laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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