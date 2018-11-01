"Уникальный шанс увидеть гения вживую!" - как "Ростов" продает билеты на матч с "Зенитом" (фото)

Сегодня, в 19:00 на "Ростов-Арене", местная команда примет "Зенит" в матче 1/8 финала Олимп Кубка России.Ростовский клуб применяет в соцсетях различные приемы с призывами покупать билеты на матч, так, например, во "ВКонтакте" появился призыв с фотографией форварда питерцев Антона Заболотного."Уникальный шанс увидеть гения вживую!" – подписано фото.