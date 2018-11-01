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"Ростов" - "Зенит": команды определились с формами (фото)

Пресс-служба "Ростова" обнародовала в твиттере комплекты форм на матч 1/8 финала Кубка России против "Зенита".

Ростовчане сегодня выйдут на поле в желтой форме, а петербуржцы - в белой.

Теги: Ростов Зенит
Сегодня, 11:37
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#1  Sergeevich   (Сегодня, 13:06)
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Болеет за:
«Зенит»
А че не ковер?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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