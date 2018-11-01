"Ростов" - "Зенит": команды определились с формами (фото)

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Форма команд на сегодняшний матч #РостовЗенит pic.twitter.com/M50e9bCdme — Football Club Rostov (@rostovfc) November 1, 2018

Пресс-служба "Ростова" обнародовала в твиттере комплекты форм на матч 1/8 финала Кубка России против "Зенита".Ростовчане сегодня выйдут на поле в желтой форме, а петербуржцы - в белой.