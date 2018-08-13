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"Когда-нибудь я здесь сыграю" - Акинфеев рассказал, как в первый раз оказался на поле "Лужников"

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как впервые оказался на поле стадиона "Лужники".

"Везде пишут, что мой отец работал дальнобойщиком. Но это не так — он водил "газель", которая возила сок в пакетах. И вот однажды, году в 1995-м, у него был заказ на стадион "Лужники". И говорит: "Поехали со мной, только мяч захвати".

Пока фура разгружалась, нам открыли ворота. Я с мячом в руках вышел в "Лужники", поставил мяч на 11 метров и забил гол. На всю жизнь запомнил, что в голове пронеслась мысль: "Когда-нибудь я здесь сыграю". В игре с испанцами все отразилось только зеркально — я ведь мяч-то отбил. Я еще маленький был, мог только по прямой пробить. Ну и мне испанец ударил по центру", - рассказал вратарь.

GAZLIVE
Теги: Акинфеев
Сегодня, 11:57
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5
(4)
#5  Миша Кравцов   (Сегодня, 13:06)
  • -1
  •  (1)
online

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 12:37)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
И не говори. Прямо как плакат Акинфеева с детских лет и до сих висящий в комнате у Саши Максименко

Цитата: Пивовед
ну, может, он дырку на обоях закрывает.

joy
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:31)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Цитата: Пивовед
милота ))))

И не говори. Прямо как плакат Акинфеева с детских лет и до сих висящий в комнате у Саши Максименко smiley


ну, может, он дырку на обоях закрывает.

а у Акинфеева кумиром его детства был спартаковец Черчесов.

13 августа 2018,
Игорь Акинфеев: «Черчесов – мой кумир детства»


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  Batman   (Сегодня, 12:23)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
милота ))))

И не говори. Прямо как плакат Акинфеева с детских лет и до сих висящий в комнате у Саши Максименко smiley
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:59)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
милота ))))


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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