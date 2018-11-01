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ЦСКА поздравил с днем рождения Милоша Красича

ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Милоша Красича с днем рождения.

Сегодня сербскому хавбеку исполнилось 34 года. На данный момент он выступает за польскую "Лехию".


Теги: ЦСКА Красич
Сегодня, 12:09
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