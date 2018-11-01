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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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ЦСКА поздравил с днем рождения Милоша Красича
ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Милоша Красича с днем рождения.
Сегодня сербскому хавбеку исполнилось 34 года. На данный момент он выступает за польскую "Лехию".
Сегодня сербскому хавбеку исполнилось 34 года. На данный момент он выступает за польскую "Лехию".
Поздравляем с 34-летием экс-полузащитника #ЦСКА Милоша Красича!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 1, 2018
?? 2-кратный чемпион России
???? 4-кратный обладатель Кубка
???? 4-кратный обладатель Суперкубка
? Обладатель Кубка УЕФА pic.twitter.com/jBMmdTRzGG
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