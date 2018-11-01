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Сокамерник Мамаева помогает ему отвечать на письма от болельщиков

Член ОНК Иван Мельников рассказал, что Павел Мамаев в СИЗО ежедневно получает множество писем и старается ответить на все из них.

"Мамаев очень переживает за жену и детей. К нему приходит около 50 писем в день, ему помогает отвечать на них его сокамерник — потому что параллельно Мамаев общается с родными и близкими и изучает материалы дела", - сказал Мельников.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин были заключены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря. Они обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве.

"Чемпионат"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 12:58
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2
(1)
#2  Toddn13   (Сегодня, 13:22)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Что реально письма? Да и материалы дела в камеру дали?
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
#1  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 13:10)
  • +2
  •  (6)

Вот и пресс-секретарем обзавелся. Дело за кухаркой. Обживается.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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