Арена "Санкт-Петербург" войдет в число претендентов на проведение финала ЛЧ в 2021 году

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации опубликовала предварительные заявки стран на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.В число желающих вошли Россия и Германия. Российская сторона готова предоставить для решающего матча главного европейского кубкового турнира стадион "Санкт-Петербург". Немцы в свою очередь хотели бы провести игру на "Арене Мюнхен", домашнем стадионе "Баварии".