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Арена "Санкт-Петербург" войдет в число претендентов на проведение финала ЛЧ в 2021 году

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации опубликовала предварительные заявки стран на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

В число желающих вошли Россия и Германия. Российская сторона готова предоставить для решающего матча главного европейского кубкового турнира стадион "Санкт-Петербург". Немцы в свою очередь хотели бы провести игру на "Арене Мюнхен", домашнем стадионе "Баварии".

UEFA
Сегодня, 13:22
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3
(1)
#3  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:10)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Вот это будет круто
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 14:02)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
в Мюнхене финал уже был! Дайте Питеру теперь провести!
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  Серж1  Питер (Сегодня, 13:28)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
наша круче однозначно
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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