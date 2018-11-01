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"Милан" поспорит с "Зенитом" и "Валенсией" за защитника "Сан-Паулу"

Защитник "Сан-Паулу" Родриго Кайо с высокой долей вероятности зимой переедет в Европу.

Еще одним клубом, заинтересовавшимся бразильцем, стал итальянский "Милан".

Сумма потенциального трансфера оценивается в 15 млн евро. При этом россонери предстоит побороться за игрока с "Валенсией" и "Зенитом", которые ведут Кайо еще с лета.

Football Italia
Теги: Милан Валенсия Зенит Сан-Паулу Кайо
Сегодня, 13:31
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