"Ростов" – "Зенит": на матче ожидается до 35 тысяч зрителей

Пресс-служба "Ростова" сообщает, что на предстоящей игре с "Зенитом" ожидается до 35 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат около 500 болельщиков.Матч пройдет сегодня, начало - в 19:00 по московскому времени.