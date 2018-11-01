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"Ростов" – "Зенит": на матче ожидается до 35 тысяч зрителей

Пресс-служба "Ростова" сообщает, что на предстоящей игре с "Зенитом" ожидается до 35 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат около 500 болельщиков.

Матч пройдет сегодня, начало - в 19:00 по московскому времени.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов Зенит
Сегодня, 14:17
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#1  soloz   Россия (Сегодня, 14:32)
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Болеет за:
«Зенит»
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Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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