Источник: Леонид Федун передал часть акций "Лукойла" своим детям

По информации газеты "Ведомости", владелец "Спартака" Леонид Федун, занимающий должность вице-президента "Лукойла", поделился со своими детьми 2 процентами акций и депозитарных расписок.Руководителю принадлежало 9,78 процента "Лукойла", и согласно сообщению компании, 30 октября 4 570 230 обыкновенных акций (0,54 процента уставного капитала) и 12 455 092 депозитарных расписок на обыкновенные акции (1,46 процента) были переданы в интересах совершеннолетних детей. У Леонида Федуна есть дочь и сын.