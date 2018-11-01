Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: Леонид Федун передал часть акций "Лукойла" своим детям

По информации газеты "Ведомости", владелец "Спартака" Леонид Федун, занимающий должность вице-президента "Лукойла", поделился со своими детьми 2 процентами акций и депозитарных расписок.

Руководителю принадлежало 9,78 процента "Лукойла", и согласно сообщению компании, 30 октября 4 570 230 обыкновенных акций (0,54 процента уставного капитала) и 12 455 092 депозитарных расписок на обыкновенные акции (1,46 процента) были переданы в интересах совершеннолетних детей. У Леонида Федуна есть дочь и сын.

Ведомости
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 14:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
#6  sumzzz  Калининград (Сегодня, 15:23)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Рубин»
Так и зарождалось в России дворянство....


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#5  truten74   (Сегодня, 15:16)
  • +1
  •  (1)
online

Своим детишкам народные недра отписал тварь.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#4  marsel65  мурманская обл.г.Полярный (Сегодня, 15:13)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
А кому надо было передать? Наверное, Мутко smile


--------------------
Не пытайтесь спорить с дураком , иначе опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом.
Регистрация: 14.11.2011 [жалоба]
#3  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:12)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как все просто)...у кого-то


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#2  Я ухожу.   (Сегодня, 15:11)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Богатства из недр Сибири достались представителям семитского народца...
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
#1  borlas   (Сегодня, 15:06)
  • +1
  •  (3)
online

Всё лучшее детям.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.