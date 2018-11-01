Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Гамула: "Ростову" против "Зенита" будет играть легче, чем против "Анжи"

Тренер Игорь Гамула считает, что "Ростову" нечего терять и команда покажет хороший футбол в игре Кубка России с "Зенитом".

"Ростову" терять нечего, играть они будут спокойно, против "Зенита" команда покажет хороший футбол, потому что играть против "Зенита" им будет играть гораздо легче, чем против "Анжи" и "Оренбурга", которые закрываются, и их оборону взломать очень тяжело. Наверняка "Зенит" будет… много атаковать, что сделает жизнь "Ростова" полегче. У "Зенита" тяжелый график, и в последнее время они не показывают хорошей игры, но есть результат.

"Зенит" наверняка не в очень хорошем состоянии, я отдаю предпочтение в предстоящей игре "Ростову", - цитирует Гамулу РИА Новости.
Теги: Гамула Ростов Зенит Анжи
Сегодня, 16:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 17:35)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
Игорь, твои бы слова да богу в уши. Многое будет решать состав команд на эту игру. С учетом того, что Зениту скоро предстоит игра в ЛЕ, в составе команды возможны определенные (если даже не значительные) ротации. Посмотрим.

Вот именно-на поле может выйти совсем другой Зенит.А вообще обоим командам удачи и,главное,без травм!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#2  Северин   (Сегодня, 17:01)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мне кажется, зенит победит)
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 16:48)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Игорь, твои бы слова да богу в уши. Многое будет решать состав команд на эту игру. С учетом того, что Зениту скоро предстоит игра в ЛЕ, в составе команды возможны определенные (если даже не значительные) ротации. Посмотрим.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.