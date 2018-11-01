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Павел Погребняк: жду возвращения в строй, соскучился по футболу

Нападающий "УралА" Павел Погребняк сообщил, что пока тренируется по индивидуальной программе и ждет возвращения на поле.

Футболист подписал контракт с "Уралом" 29 августа. В прошлом сезоне Погребняк, которому в ноябре исполнится 35 лет, играл за московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. В апреле в полуфинальном матче Кубка России он получил серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия.

"Работаю по индивидуальной программе, очень жду возвращения в строй, соскучился по футболу", - цитирует Погребняка РИА Новости.
Теги: Погребняк Урал
Сегодня, 17:16
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