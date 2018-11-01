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"Ростов" - "Зенит": Дзюба, Маркизио и Паредес остались в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России "Ростов" - "Зенит".

"Ростов": Песьяков, Логашов, Ингасон, Гацкан, Калачев, Ионов, Скопинцев, Зуев, Салестрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.

Запасные: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Вилюш, Бобен, Юсупов, Щадин, Гулиев, Майер, Шомуродов, Сигурдарссон.

"Зенит": Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, Оздоев, Краневиттер, Ерохин, Дриусси, Заболотный, Шатов.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Мевля, Маммана, Чернов, Маркизо, Паредес, Кузяев, Эрани, Мак, Дзюба.
Теги: Ростов Зенит
Сегодня, 18:34
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7
(1)
#7  vertel  латвия (Сегодня, 19:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мало замен! Надо было ещё минимум трёх не играющих футболистов выпускать Зениту, во-первых, потому что загнанной команде этот кубок команде не нужен(в декабре играть сдвоенные матчи- оно надо?), а если запасные выиграют, то и хорошо. Во-вторых, чтобы всякие "специалисты" и "эксперты" убедились, два, или три, или четыре состава у Зенита.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#6  Petrovich.LG  СПб (Сегодня, 18:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Если сдавать Кубок, то лучше всего сейчас.С 1/4 надо идти до финала.
Регистрация: 28.05.2018 [жалоба]
#5  muller  СПб (Сегодня, 18:56)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
То что Кузяев и Дзюба в запасе - очень правильно. Краневиттеру пора уже показывать - на фига он вообще нужен.
Ну и рад что Набиулину дают практику. Надо наигрывать. Потенциал-то есть.
Регистрация: 17.08.2013 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 18:55)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот кто из ПЗ игру вести будет?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Кир Мяс   (Сегодня, 18:52)
  • -2
  •  (2)
online

Оздоев, Краневиттер - надежда Ростова, ну и Ерохин пару выходов один на один загубит
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#2  Crowley172   (Сегодня, 18:50)
  • +1
  •  (1)
online

Мевля и эрнани надежно засели на лавку
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:43)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Проиграть очень хотим, похоже.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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