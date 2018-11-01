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Денис Глушаков - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Анжи"

Полузащитник Денис Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч 1/8 финала Кубка России против "Анжи".

"Спартак": Ребров, Мальгарехо, Джикия, Кутепов, Рассказов, Тимофеев, Глушаков, Еременко, Самедов, Ломовицкий, Ханни.

"Анжи": Дюпин, Савичев, Чаньселор, Удалый, Гапон, Гиголаев, Чайковский, Рабиу, Глебов, Кулик, Понсе.
Теги: Глушаков Анжи Спартак
Сегодня, 19:11
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10
(1)
#10  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
РеБляБров ????


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:52)
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Возвращение короля.
Миллеровский здравур льется рекой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  колокольчик  москва (Сегодня, 19:33)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Комбаров, Игнатов, Ананидзе, Ташаев, Нимели, Попов.


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#7  GS  Москва (Сегодня, 19:29)
  • +4
  •  (6)
online

Наконец-то Зобнину отдохнуть дали.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#6  Jessy144   (Сегодня, 19:27)
  • 0
  •  (4)
online

больше всего пугает Кутепов в этом составе
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#5  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 19:24)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Класс! И Ребров играет! Надеюсь на лучшее!!! Вперёд, Спартак!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 19:22)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это похороны. А вот чьи - это надо посмотреть.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  GPS   (Сегодня, 19:21)
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: Jessy144
Измайлов лично Глушакову дал капитанскую повязку

Теперь Рианчо сливать будут..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 19:15)
  • -6
  •  (10)

"Санта Барбара" закончилась пора и в сборную возвращаться!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  Jessy144   (Сегодня, 19:14)
  • +3
  •  (5)
online

Измайлов лично Глушакову дал капитанскую повязку
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
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