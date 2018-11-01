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"Краснодар" в дополнительное время обыграл "Крылья" в Кубке России

В матче 1/8 финала Кубка России "Краснодар" одержал победу над "Крыльями Советов".

Кубок России

1/8 тур

"Крылья Советов" – "Краснодар" 1:2

Голы: Соболев, 54, Классон, 76, Игнатьев, 111

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Зотов,104), Тигиев, Самарджич, Рохель, Башкиров, Мияйлович (Чочиев, 46), Антон, Яковлев (Ткачук, 83), Канунников, Соболев (Корниленко, 90)

"Краснодар": Сафонов, Шишкин, Марков, Рамирес, Спайич (Мартынович, 106), Фьолусон, Стоцкий (Классон,67), Каборе (Газинский, 64), Уткин (Перейра, 70), Вандерсон, Игнатьев

Предупреждения: Соболев, 40, Мияйлович, 43, Стоцкий, 48, Спайич, 68
Теги: Крылья Советов Краснодар
Сегодня, 20:31
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12
(2)
#12  _strelez_  ростов (Сегодня, 21:29)
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  •  (0)
online

Цитата: сын кубани
Наконец то выезд в Ростов, посмотрим новый стадион!

Приезжайте... Краснодар у нас любят...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#11  Бриг   (Сегодня, 21:00)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Боже....кто ж столько минусов понаставил ?. smile Во первых Крылья смотрелись достойно..Во вторых Краснодар проверил тех кто в ФНЛ играет и в резерве, состав смешаный получился..В третьих Игнатьева с выздоровлением и забитым голом..В четвертых игра понравилась..В пятых...Краснодар с Победой! С волевой Победой на чужом поле...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#10  сын кубани  краснодар (Сегодня, 20:59)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Наконец то выезд в Ростов, посмотрим новый стадион!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 20:52)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Victor671b
Суперштангист сделал несколько аккаунтов, чтобы всех заминусовать?

У него их и так 15
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 20:51)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Суперштангист сделал несколько аккаунтов, чтобы всех заминусовать?
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#7  ra6afb  cт.Новощербиновская (Сегодня, 20:50)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
с победой ! интересно в 1/4 с РОСТОВОМ будет. удачи быкам !


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Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
#6  _strelez_  ростов (Сегодня, 20:40)
  • -2
  •  (8)
online

С победой, Краснодар...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#5  Alex_Jj  Alex_Jj (Сегодня, 20:39)
  • 0
  •  (10)

Молодцы Быки! Поздравляю с выходом в четвертьфинал!
Регистрация: 9.07.2016 [жалоба]
#4  Jessy144   (Сегодня, 20:35)
  • -2
  •  (10)
online

тренер у Краснодара очень интересный, Гончаренко с Семаком ждут когда их поимеют smile
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#3  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 20:34)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Иснова волевая победа. Это радует
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#2  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 20:34)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Мусаеву респект!!! "Краснодар" с выходом в следующий раунд КР!!!
blush


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 20:33)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Штангист, не подскажешь кто там гол победный забил laughing


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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