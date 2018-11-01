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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Кержаков: "Зенит-Арена" заслуживает финала ЛЧ, но не уверен, что там сыграет "Зенит"
Александр Кержаков: "Зенит-Арена" заслуживает финала ЛЧ, но не уверен, что там сыграет "Зенит"
18:29
Южнокорейского футболиста пожизненно отстранили от сборной из-за попыток избежать службы в армии
Южнокорейского футболиста пожизненно отстранили от сборной из-за попыток избежать службы в армии
15:43
Директор "Енисея": мы очень недовольны нынешним результатом команды, но остается только работать
Директор "Енисея": мы очень недовольны нынешним результатом команды, но остается только работать
15:14
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Игорь Шалимов: Кононов - не тот, что был в "Краснодаре". Атакующего футбола от него я не вижу (12)
"Краснодар" в дополнительное время обыграл "Крылья" в Кубке России
В матче 1/8 финала Кубка России "Краснодар" одержал победу над "Крыльями Советов".
Кубок России
1/8 тур
"Крылья Советов" – "Краснодар" 1:2
Голы: Соболев, 54, Классон, 76, Игнатьев, 111
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Зотов,104), Тигиев, Самарджич, Рохель, Башкиров, Мияйлович (Чочиев, 46), Антон, Яковлев (Ткачук, 83), Канунников, Соболев (Корниленко, 90)
"Краснодар": Сафонов, Шишкин, Марков, Рамирес, Спайич (Мартынович, 106), Фьолусон, Стоцкий (Классон,67), Каборе (Газинский, 64), Уткин (Перейра, 70), Вандерсон, Игнатьев
Предупреждения: Соболев, 40, Мияйлович, 43, Стоцкий, 48, Спайич, 68
Кубок России
1/8 тур
"Крылья Советов" – "Краснодар" 1:2
Голы: Соболев, 54, Классон, 76, Игнатьев, 111
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Зотов,104), Тигиев, Самарджич, Рохель, Башкиров, Мияйлович (Чочиев, 46), Антон, Яковлев (Ткачук, 83), Канунников, Соболев (Корниленко, 90)
"Краснодар": Сафонов, Шишкин, Марков, Рамирес, Спайич (Мартынович, 106), Фьолусон, Стоцкий (Классон,67), Каборе (Газинский, 64), Уткин (Перейра, 70), Вандерсон, Игнатьев
Предупреждения: Соболев, 40, Мияйлович, 43, Стоцкий, 48, Спайич, 68
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