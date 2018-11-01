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"Ростов" выбил "Зенит" из Кубка России

"Ростов" в 1/8 финала Кубка России одержал победу над "Зенитом" - 3:1.

Кубок России

1/8 тур

"Ростов" – "Зенит" 3:1

Голы: Логашов, 4, Юсупов, 83, Хаджикадунич, 90 - Дриусси, 28 (пен.)

"Ростов": Песьяков, Логашов, Ингасон, Гацкан, Калачев (Сигурдссон, 87), Ионов, Скопинцев, Зуев, Салестрос (Юсупов, 72), Хаджикадунич, Кьяртанссон.

"Зенит": Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, Оздоев (Дзюба, 86), Краневиттер (Эрнани, 61), Ерохин, Дриусси (Кузяев, 88), Заболотный, Шатов.

Предупреждения: Ионов, 13, Ингасон, 27, Заболотный, 70, Скопинцев, 90+3
Теги: Ростов Зенит Юсупов
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(4)
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#83  waldemar  воронеж (Сегодня, 21:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: XUMKA
Семак -Всё устаканится. Всё вернёца. Ты лучший

Подольше бы СЕМАШКУ подержали у РУЛЯ ,ПОБОЛЬШЕ!!!
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#82  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ростов, вам нужнее....Мы на три фронта не тянем, в ЛЕ и ЧР пока все отлично...не стоило сегодня Ивановича и Нету выпускать...ничего Семак тоже учиться...и уж чья-бы корова мычала, но точно уж не мясная, комментатор сказал из последних 11 игр 2 победы...инвалиды( цит. ваш Назаров).
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#81  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 21:29)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Looka
Цитата: Хитрый Лис
А можно попасть в штангу и это не будет попаданием в створ. Прописные истины же. Вы забили все что могли, кроме момента Оздоева.

Я что- то пропустил? Кто из ваших в штангу-то попал? Ты же считаешь опасным моментом удар Дриусси на 10 метров мимо...
И не понял... Какой момент Оздоева мы не забили?
А в общем - не расстраивайся. Хочешь успокоить себя тем, что мы победили незаслуженно, ибо "Зенит" играл лучше - на здоровье! Удачи в Европе вам!

Аккуратно ты его послал ! laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#80  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenitchik123
Цитата: Пивовед
Утекай, в подворотне вас ждёт маниак (С)

он сажает всех свиней на крючок confused (с)


Семак совсем уже лишился своих чар,
бомж- в теплотрассу,
чтобы в Питере пить.

приехали в Ростов на растерзание-е,
группочка надутых щипаных бомжей.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#79  zenitchik123   (Сегодня, 21:29)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
кто штафной привез, с которого забили?кто за своим не побежал, при втором голе?
confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#78  daveG  MO (Сегодня, 21:27)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Looka
Цитата: daveG
Ростов сильнее полудубля Зенита

Давай уточним: полудубль "Ростова" сильнее полудубля "Зенита".

сложно спорить, но показалось, что практически все ваши ключевые игроки были на поле


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#77  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:27)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenitchik123
???

кто штафной привез, с которого забили?
кто за своим не побежал, при втором голе?


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#76  Кир Мяс   (Сегодня, 21:26)
  • 0
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online

Зениту нужно Эрнани, Оздоева и Кранневитоа подарить врагам
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#75  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 21:26)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Ни о чем Эрнани, слабый Набиуллин, неинтересный Оздоев, пока еще дерево Заболотный, старичок Анюков, вялый Шатов, косячный Нету,

Плюс к ним: стабильный Ерохин, старательный Дриусси, неплохой Лунев.

Отдельно (с другой планеты, несмотря на возраст): молодец из молодцов, могучий Иванович.

Играть в гостях с четвертой командой чемпионата, как минимум не превосходя по большей части позиций, и рассчитывать на победу - ну, знаете, ли...

Все логично. Ростов с победой.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#74  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:24)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Хитрый Лис
А можно попасть в штангу и это не будет попаданием в створ. Прописные истины же. Вы забили все что могли, кроме момента Оздоева.

Я что- то пропустил? Кто из ваших в штангу-то попал? Ты же считаешь опасным моментом удар Дриусси на 10 метров мимо...
И не понял... Какой момент Оздоева мы не забили?
А в общем - не расстраивайся. Хочешь успокоить себя тем, что мы победили незаслуженно, ибо "Зенит" играл лучше - на здоровье! Удачи в Европе вам!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#73  _strelez_  ростов (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: daveG
Ростов сильнее полудубля Зенита

мда... вон оно что... а мы думали... а , оказывается, в полудубль играли...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#72  zenitchik123   (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Утекай, в подворотне вас ждёт маниак (С)

он сажает всех свиней на крючок confused (с)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#71  Бриг   (Сегодня, 21:19)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: daveG
Ростов сильнее полудубля Зенита. Победили по делу.
...И не спорю... blush
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#70  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:19)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Looka
Я правильно понял - все моменты мимо створа? Просто супер!

Опасность удара не измеряется попаданием в створ. Можно ударить прямо в руки вратарю и это будет удар в створ. А можно попасть в штангу и это не будет попаданием в створ. Прописные истины же. Вы забили все что могли, кроме момента Оздоева.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#69  miktar   (Сегодня, 21:19)
  • -1
  •  (1)
online

На выходах плёхо.
Вот и трёха....
Не быть первым 15 годин,
В матче пропускает хоть один...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#68  zenitchik123   (Сегодня, 21:19)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
был бы счет 7-0!

это к свиньям...без всяких бы
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#67  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:18)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenitchik123
паси, щас там Анжи вам отгрузит паро

Утекай, в подворотне вас ждёт маниак (С)


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#66  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:18)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если бы Ростов играл основным составом был бы счет 7-0!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#65  zenitchik123   (Сегодня, 21:17)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Tokio581
Эрнани пордать
пердать его confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#64  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:17)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Семак физрук!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#63  zenitchik123   (Сегодня, 21:16)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Костя, вот нахер он нужен, он же ничего не сделал, ни в атаке, ни в обороне. Это кумовщина, толку ноль.
Анатолич, а кого блеадь на фланг выпускать??? Смольникова чтоле???
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#62  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 21:16)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
Семак -Всё устаканится. Всё вернёца. Ты лучший
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#61  Valentin  С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 21:16)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Поздравляю Сельмаш! Молодцы


--------------------
...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007 [жалоба]
#60  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:15)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нагнули немытых, молодцы!


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#59  Tokio581   (Сегодня, 21:15)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эрнани пордать за ящик пива
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#58  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:15)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: daveG
Ростов сильнее полудубля Зенита

Давай уточним: полудубль "Ростова" сильнее полудубля "Зенита".


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#57  zenitchik123   (Сегодня, 21:14)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
у Ростова лучший Шатов
???
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#56  daveG  MO (Сегодня, 21:14)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Богданычу , есть о чём подумать.

а что тут думать то? Лавка у нас хоть и не короткая, но сплошь пассажиры.
Ростов сильнее полудубля Зенита. Победили по делу.


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#55  Blessing  Спб (Сегодня, 21:14)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenitchik123
Лучший у нас - ветеран Анюков!

Костя, вот нахер он нужен, он же ничего не сделал, ни в атаке, ни в обороне. Это кумовщина, толку ноль.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#54  zenitchik123   (Сегодня, 21:13)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
вы. кроме пенальти, никуя создать не смогли,

иди своих свиней паси, щас там Анжи вам отгрузит парочку, Пиво...и дебилов всяких с собой забери, типо сибирячков опущенных
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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