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Болельщики "Спартака" вывесили оскорбительный баннер в адрес Федуна

Фанаты московского "Спартака" во время домашнего матча 1/8 Кубка России с махачкалинским "Анжи" выразили недовольством руководством клуба. С помощью одного из баннеров болельщики оскорбили владельца красно-белых Леонида Федуна. Позже они начали скандировать кричалку с теми же словами.

"Руководство — вон. Федун — … Глушак на выход", — написали фанаты "Спартака" на своих баннерах.

"Чемпионат.сом"
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 21:27
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(10)
#21  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 22:28)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Хитрый Лис
Осторожно так, трусливо оглядываясь


А как надо было "не трусливо, не оглядываясь"? Типа " Фидун- кидай телефон в личку, и приходи на стрелку, если не ссыкло"?)))))

По- моему- вполне доходчиво и откровенно, на всю страну, по телевизору. Куда уж октровеннее)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#20  Frankenstein   (Сегодня, 22:27)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
А ты уверен что они смотрели Зенит, а не Спартак, иначе бы покаркать не о чем было бы.

О том и речь,что не уверен,от этих латентных можно что угодно ожидать)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#19  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:22)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Хитрый Лис
Решили погавкать на барина. Осторожно так, трусливо оглядываясь

удивляюсь я тебе подобным,вам Ростов трёшку с Валерой отгрузил,а вам хоть в глаза сцы,вообще не интересен видимо зенит

А ты уверен что они смотрели Зенит, а не Спартак, иначе бы покаркать не о чем было бы.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#18  serge59  Москва (Сегодня, 22:21)
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  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Хитрый Лис
Решили погавкать на барина. Осторожно так, трусливо оглядываясь

Бомжи ссаные на своего и тявкать боятся..)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#17  zloy   (Сегодня, 22:16)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
нах таких "умных болел", ослы
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#16  Frankenstein   (Сегодня, 22:11)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Ну вы то молодцы, вырвали победу у дубля Анжи.

а у них есть дубль?)То что у Анжи проблемы,так они не вчера начались и непонятно как они вообще лицензию получили. Вы то вот у них полное ведерко подсосиновиков вырвали))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#15  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:09)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
удивляюсь я тебе подобным,вам Ростов трёшку с Валерой отгрузил

Ну вы то молодцы, вырвали победу у дубля Анжи.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#14  Frankenstein   (Сегодня, 22:07)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Решили погавкать на барина. Осторожно так, трусливо оглядываясь

удивляюсь я тебе подобным,вам Ростов трёшку с Валерой отгрузил,а вам хоть в глаза сцы,вообще не интересен видимо зенит
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#13  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 21:54)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Как обычно... даже в Анжи при её положении мягко говоря нет такой ситуации.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#12  Nastroenie  Москва (Сегодня, 21:54)
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Нищее быдло с IQ уровня павиана смеет что-то неуклюже вякать в сторону успешного бизнесмена со связями в высшем руководстве власти...Это даже не слон и моська...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#11  МАРТ  тюмень (Сегодня, 21:51)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Решили погавкать на барина. Осторожно так, трусливо оглядываясь

..опытный? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#10  Roganov   (Сегодня, 21:49)
  • +3
  •  (3)

Zamba, нихера не водит, чуть не ревет, крупным планом показали.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#9  guns111  Выборг (Сегодня, 21:45)
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скоты! Да он из своехо кармана, все без остатка!Спасиба кормилец!


--------------------
Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 21:42)
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Дебилы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 21:41)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Федун не Федун , глушак там , кто ещё ?
Болелы Спартака команду свою больше всех дёргают .



Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#6  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 21:38)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Обидели кротика-написали в норку....
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#5  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 21:36)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тяжко у них с головушкой, ой, тяжко... Федун развернулся, плюнул и ушёл из Спартака... Блажен, кто верует...


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#4  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:36)
  • -2
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
а Глушаков с капитанской повязкой по губам этим свиньям водит


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#3  zenitchik123   (Сегодня, 21:35)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
никого больше не пущу на свой стадион confused свиньи
,-подумал Федун
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  следующий   (Сегодня, 21:32)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Челси»
Федун на отдыхе даже третий бутерброд с черной икрой доедать не стал disappointed_relieved
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:29)
  • -9
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Решили погавкать на барина. Осторожно так, трусливо оглядываясь
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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