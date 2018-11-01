Болельщики "Спартака" вывесили оскорбительный баннер в адрес Федуна

Фанаты московского "Спартака" во время домашнего матча 1/8 Кубка России с махачкалинским "Анжи" выразили недовольством руководством клуба. С помощью одного из баннеров болельщики оскорбили владельца красно-белых Леонида Федуна. Позже они начали скандировать кричалку с теми же словами."Руководство — вон. Федун — … Глушак на выход", — написали фанаты "Спартака" на своих баннерах.