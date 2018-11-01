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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Валерий Карпин: "Спартак"? Здесь Арустамян, спрашивайте у него. Про "Спартак" он все знает
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 1/8 финала Кубка России с "Зенитом" (3:1) заявил, что ему не мешают слухи о приглашении в "Спартак" и предложил адресовать вопросы по этой теме комментатору "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну.
- Как вам работалось эту неделю при постоянных слухах о возможности вашего приглашения в "Спартак"?
- А вот Нобель здесь на игре, его спрашивайте. Про "Спартак" он все знает, я ничего не знаю.
- Но предложение от "Спартака" было?
- Конкретики никакой не было и нет. Работалось спокойно, единственное - хочу поблагодарить всех болельщиков "Ростова", кто в различных соцсетях поддерживал меня в эти дни.
- Вот и Нобель пришел. Не хотите его спросить?
- Прекрасно, сейчас спросим. Нобель! Тут ребята про "Спартак" хотят знать, расскажи им!
- Оставайтесь тут, Валерий Георгиевич. У вас тут хорошая команда, вам здесь комфортно будет, - заявил Арустамян из зала.
- Спасибо. Еще вопросы есть? До свидания.
"Спорт-Экспресс"
- Как вам работалось эту неделю при постоянных слухах о возможности вашего приглашения в "Спартак"?
- А вот Нобель здесь на игре, его спрашивайте. Про "Спартак" он все знает, я ничего не знаю.
- Но предложение от "Спартака" было?
- Конкретики никакой не было и нет. Работалось спокойно, единственное - хочу поблагодарить всех болельщиков "Ростова", кто в различных соцсетях поддерживал меня в эти дни.
- Вот и Нобель пришел. Не хотите его спросить?
- Прекрасно, сейчас спросим. Нобель! Тут ребята про "Спартак" хотят знать, расскажи им!
- Оставайтесь тут, Валерий Георгиевич. У вас тут хорошая команда, вам здесь комфортно будет, - заявил Арустамян из зала.
- Спасибо. Еще вопросы есть? До свидания.
"Спорт-Экспресс"
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