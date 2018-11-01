Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Карпин: "Спартак"? Здесь Арустамян, спрашивайте у него. Про "Спартак" он все знает

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 1/8 финала Кубка России с "Зенитом" (3:1) заявил, что ему не мешают слухи о приглашении в "Спартак" и предложил адресовать вопросы по этой теме комментатору "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну.

- Как вам работалось эту неделю при постоянных слухах о возможности вашего приглашения в "Спартак"?

- А вот Нобель здесь на игре, его спрашивайте. Про "Спартак" он все знает, я ничего не знаю.

- Но предложение от "Спартака" было?

- Конкретики никакой не было и нет. Работалось спокойно, единственное - хочу поблагодарить всех болельщиков "Ростова", кто в различных соцсетях поддерживал меня в эти дни.

- Вот и Нобель пришел. Не хотите его спросить?

- Прекрасно, сейчас спросим. Нобель! Тут ребята про "Спартак" хотят знать, расскажи им!

- Оставайтесь тут, Валерий Георгиевич. У вас тут хорошая команда, вам здесь комфортно будет, - заявил Арустамян из зала.

- Спасибо. Еще вопросы есть? До свидания.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Ростов Зенит
Сегодня, 22:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(7)
#10  Frankenstein   (Сегодня, 22:31)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vik-Nik
Не надо оскорблять специалиста,а болеет он,за Динамо (Тбилиси).

ты сам то в это веришь?))Хоть бы Арарат или Пюник уже для приличия приписал)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  Босх  Россия (Сегодня, 22:29)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Я напоминаю- перед появлением Карпина в Ростове его не позвала НИ ОДНА команда ФНЛ.
НИ ОДНА!
Хотя он был готов работать и в ФНЛ.

вы ЭТО хоть помните?


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 22:26)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Шнобель в инсайдах такой же, как Черданцев в прогнозах.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  CHUCK NORRISS  Россия (Сегодня, 22:22)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vik-Nik
Frankenstein,
Не надо оскорблять специалиста,а болеет он,за Динамо (Тбилиси).

Может за Арарат(Москва-Ереван)?
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
#6  zloy   (Сегодня, 22:15)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
вот вот, оставайся там
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#5  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 22:14)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Не надо оскорблять специалиста,а болеет он,за Динамо (Тбилиси).
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#4  zenitchik123   (Сегодня, 22:12)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец этот Нобель! Вот настоящий спартаковец! не то что поганцы всякие.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  iDEAD  Череповец (Сегодня, 22:06)
  • +3
  •  (5)
online

Кто нибудь уже пропишет по щам Нобелю? Ну сколько можно?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 22:06)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нобель та еще гнида конская,кастрат пиковый
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:06)
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
завилял, Шнобель. засуетился..
а какие инсайды ещё недавно на свет извергал !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.