Валерий Карпин: "Спартак"? Здесь Арустамян, спрашивайте у него. Про "Спартак" он все знает

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 1/8 финала Кубка России с "Зенитом" (3:1) заявил, что ему не мешают слухи о приглашении в "Спартак" и предложил адресовать вопросы по этой теме комментатору "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну.- А вот Нобель здесь на игре, его спрашивайте. Про "Спартак" он все знает, я ничего не знаю.- Конкретики никакой не было и нет. Работалось спокойно, единственное - хочу поблагодарить всех болельщиков "Ростова", кто в различных соцсетях поддерживал меня в эти дни.- Вот и Нобель пришел. Не хотите его спросить?- Оставайтесь тут, Валерий Георгиевич. У вас тут хорошая команда, вам здесь комфортно будет, - заявил Арустамян из зала.- Спасибо. Еще вопросы есть? До свидания.