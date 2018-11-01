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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Семак: "Зенит" не мог рисковать основными игроками
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (1:3) заявил, что для команды это был единственный матч, в котором можно было сделать ротацию состава.
- "Зенит" сегодня пропустил после стандартов, что бывает достаточно редко. Почему?
- Отчасти это из-за изменений в составе, не хватало сыгранности. Несогласованность проявилась. Мы тоже могли забить со стандарта, были хорошие моменты, но так получилось, что забил "Ростов".
- Не поздно ли вы усилили нападение?
- Ну у нас сложный график, мы только по форсмажору могли рисковать кем-то. Паредес получил повреждение, Дзюбу планировали максимум на 10-20 минут, потому что он тоже играет на пределе. Те, на кого приходится основаная нагрузка - они устали. У нас сейчас 7 матчей подряд, из которых 5 выездных, и только сегодня был единственный матч, в котором мы имели возможность сделать какую-то ротацию.
"Спорт-Экспресс"
- "Зенит" сегодня пропустил после стандартов, что бывает достаточно редко. Почему?
- Отчасти это из-за изменений в составе, не хватало сыгранности. Несогласованность проявилась. Мы тоже могли забить со стандарта, были хорошие моменты, но так получилось, что забил "Ростов".
- Не поздно ли вы усилили нападение?
- Ну у нас сложный график, мы только по форсмажору могли рисковать кем-то. Паредес получил повреждение, Дзюбу планировали максимум на 10-20 минут, потому что он тоже играет на пределе. Те, на кого приходится основаная нагрузка - они устали. У нас сейчас 7 матчей подряд, из которых 5 выездных, и только сегодня был единственный матч, в котором мы имели возможность сделать какую-то ротацию.
"Спорт-Экспресс"
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