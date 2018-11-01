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Сергей Семак: "Зенит" не мог рисковать основными игроками

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (1:3) заявил, что для команды это был единственный матч, в котором можно было сделать ротацию состава.

- "Зенит" сегодня пропустил после стандартов, что бывает достаточно редко. Почему?

- Отчасти это из-за изменений в составе, не хватало сыгранности. Несогласованность проявилась. Мы тоже могли забить со стандарта, были хорошие моменты, но так получилось, что забил "Ростов".

- Не поздно ли вы усилили нападение?

- Ну у нас сложный график, мы только по форсмажору могли рисковать кем-то. Паредес получил повреждение, Дзюбу планировали максимум на 10-20 минут, потому что он тоже играет на пределе. Те, на кого приходится основаная нагрузка - они устали. У нас сейчас 7 матчей подряд, из которых 5 выездных, и только сегодня был единственный матч, в котором мы имели возможность сделать какую-то ротацию.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Зенит Ростов
Сегодня, 22:13
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24
(1)
#24  anonymous   (Сегодня, 23:24)
  • 0
  •  (0)
online

надо говорить не мог выиграть, а не мог рисковать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#23  guns111  Выборг (Сегодня, 23:02)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
свои турниры нужно поднимать и уважать,а не коситься в сторону заморского триппера

Аахаха, это шедевр!)

Цитата: Frankenstein
я тебе больше скажу,что Спартак выходил с максимально возможным количеством очков из ЛЧ,это можно лишь повторить,но не превзойти и не суть когда это было,а важно то что это вошло в историю,как и самая крупная победа Спартака в рамках ЛЧ над Севильей(5:1)

Я знаю все рекорды Спартака в ЛЧ, есть и феноменальные.


--------------------
Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#22  Frankenstein   (Сегодня, 22:55)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Да не при чем. Просто пока вам тут обезьяны мерещатся, лось уйдет...

я вот удивляюсь с вас ребята,вы говночашку боготворите как что то запредельное,но каждый год всё по одному сценарию происходит,но дело даже не в этом,а в том что это вообще загнивающий второсортный турнир,свои турниры нужно поднимать и уважать,а не коситься в сторону заморского триппера

Цитата: guns111
Года четыре назад. Неплохо там выступили, из группы с 5ю победами вышли. Вы когда выходили из группы последний раз?

я тебе больше скажу,что Спартак выходил с максимально возможным количеством очков из ЛЧ,это можно лишь повторить,но не превзойти и не суть когда это было,а важно то что это вошло в историю,как и самая крупная победа Спартака в рамках ЛЧ над Севильей(5:1)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#21  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 22:47)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи.. такие свиньи...
Цитата: Frankenstein
Ну Спартачок в 1/4,а вы нюхаете корягу ростовскую))
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#20  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:47)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
а причем тут Рапид если речь о КР

Да не при чем. Просто пока вам тут обезьяны мерещатся, лось уйдет...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#19  Frankenstein   (Сегодня, 22:44)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenitchik123
в ЛЧ?

в КР

Цитата: Хитрый Лис
Жаль Рапид об этом не знает.

а причем тут Рапид если речь о КР
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#18  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:40)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Ну Спартачок в 1/4

Жаль Рапид об не знает об этом вашем достижении.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#17  zenitchik123   (Сегодня, 22:39)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Ну Спартачок в 1/4

в ЛЧ?
удачи в финале, куле
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#16  guns111  Выборг (Сегодня, 22:37)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Цитата: guns111
Откуда вам знать? Боритесь за выход в говночашку через еще большую говночашку))

когда зенит последний раз попадал в ЛЧ?)

Года четыре назад. Неплохо там выступили, из группы с 5ю победами вышли. Вы когда выходили из группы последний раз?


--------------------
Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#15  Frankenstein   (Сегодня, 22:37)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Откуда вам знать? Боритесь за выход в говночашку через еще большую говночашку))

когда зенит последний раз попадал в ЛЧ?)

Цитата: zenitchik123
это только спартачок так делает...всё сливают - тренеров, кубки, 0-7 и пр.

Ну Спартачок в 1/4,а вы нюхаете корягу ростовскую))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#14  zenitchik123   (Сегодня, 22:35)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Сливают если что в первом раунде,а всё остальное нелепые оправдания

это только спартачок так делает...всё сливают - тренеров, кубки, 0-7 и пр.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#13  guns111  Выборг (Сегодня, 22:32)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
а говночашка до первого крепкого середняка типа котируется?

Откуда вам знать? Боритесь за выход в говночашку через еще большую говночашку))


--------------------
Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#12  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:30)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Из всех нынешних игроков Зенита это 5-6 игроков которые на более менее высоком уровне могут играть, а остальные полное г...
Заэто спасибо цыгану и МанСини!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#11  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 22:29)
  • 0
  •  (4)

По делу сказано. Скаймека действительно скорее виртуальная. Очень жаль.


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#10  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 22:27)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ростову кубок нужней. У нас и правда силы на пределе, если уже не закончились...


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#9  Frankenstein   (Сегодня, 22:26)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Aleksandr Aleksandr
Кубок сейчас не очень котируется.Постоянно, с полной отдачей, бегать в десяти турнирах кому это надо?

а говночашка до первого крепкого середняка типа котируется?

Цитата: zenitchik123
Богданыч, всё нормально! Скажи прямо - слили , мы поймём...может быть...но потом

Сливают если что в первом раунде,а всё остальное нелепые оправдания
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:25)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
А как-же команды в Европе. особенно в Англии, через два дня на третий и не один раз.

Также как сегодня Зенит. Только Эрнани и Оздоевых они не держат.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  pivas   (Сегодня, 22:21)
  • -1
  •  (9)

Одна суперзвезда сидит на скамейке , а другая в тюрьме .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
#6  Aseev Valeri  Европа (Сегодня, 22:21)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Семак начал заниматься словоблудием,а игру команды поставитьне может.Эрнани просто вертел его,вышел и проходил по полю...Еще пару таких матчей и от Зенита ничего не останется.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#5  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 22:21)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Химки»
Отмаза
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:20)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А как-же команды в Европе. особенно в Англии, через два дня на третий и не один раз.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 22:18)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Кубок сейчас не очень котируется.Постоянно, с полной отдачей, бегать в десяти турнирах кому это надо?
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#2  zenitchik123   (Сегодня, 22:17)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Богданыч, всё нормально! Скажи прямо - слили , мы поймём...может быть...но потом confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Frankenstein   (Сегодня, 22:15)
  • -1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
У нас сейчас 7 матчей подряд, из которых 5 выездных, и только сегодня был единственный матч, в котором мы имели возможность сделать какую-то ротацию.


Славная получилась РОТАЦИЯ joy
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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