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Паул-Виорел Антон: При счете 1:0 мы упустили возможность забить второй гол. Думаю, это обеспечило бы нам победу

После кубкового матча с "Краснодаром" на вопросы корреспондента Rusfootball.info Ивана Долинина ответил полузащитник "Крыльев Советов" Паул-Виорел Антон.

- Как бы вы оценили сегодняшнюю игру? "Крылья Советов" проиграли, но были и положительные моменты, согласитесь?

- Мы проиграли, но я думаю, что мы показали хороший уровень футбола. Мы играли хорошо. Мы имели несколько моментов, чтобы завершить игру в свою пользу. При счете 1:0 мы упустили хорошие возможности увеличить свое преимущество и сделать счет 2:0. Я думаю, это обеспечило бы нам победу. Но это футбол. "Краснодар" в очередной раз показал, что он сильный соперник. Тем не менее, мы показали хорошую игру и должны извлечь из нее положительные эмоции на будущее.

- Вы снова отдали голевую передачу и действовали ближе к атаке. На этой позиции вы чувствуете себя более комфортно?

- Это не первый раз, когда я играю на позиции атакующего полузащитника. Я знаю, что от меня требуется в этой роли. Но это все-таки не совсем моя позиция. Тем не менее, я всегда стараюсь получать удовольствие от футбола и показать все лучшее, что я могу. Я хочу помогать команде выигрывать, это главное.

- Вы первый игрок "Крыльев" за последние несколько лет, который отлично бьет штрафные и подает угловые. Вы чувствуете поддержку тренера? Заставляет ли он вас еще больше работать над этим компонентом?

- Это действительно один из тех плюсов, которые есть у меня. Я получаю поддержку, мне дают бить штрафные. Я забивал в кубке "Тамбову" со штрафного, я иногда делаю хорошие голевые кроссы, как сегодня. Понятно, что когда-то ты забиваешь, когда-то нет, но на тренировке я всегда стараюсь дополнительно поработать над этим. Надеюсь, в будущем "Крылья" буду чаще забивать голы после моих подач с угловых и после моих ударов со штрафных.

- Что сегодня было главным фактором в дополнительное время - преимущество "Краснодара" в классе, усталость "Крыльев" или что-то еще?

- Как по мне, "Краснодар" просто был немного более удачливым. Если вы помните, у меня была хорошая возможность забить в дополнительное время, но мяч после моего удара прошел очень-очень близко к штанге. Если бы я тогда забил, то мы повели бы в счете и наверняка бы выиграли. Но нам не повезло, и разница была именно в этом. "Краснодару" повезло больше. Если бы выиграли мы, то я бы сказал, что это было бы заслуженно.

Мы благодарим за помощь в переводе сотрудницу пресс-службы "Крыльев Советов" Анну Шаймарданову

Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Краснодар Антон
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