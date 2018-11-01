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Адвокат Кокорина: окончание уголовного дела может быть очень неожиданным для всех

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова в инстаграме сообщила, что он и его брат Кирилл хорошо чувствуют себя в СИЗО.

"Была сегодня в Бутырке. Со времен Пугачева там ничего не изменилось - специфические запахи и большие очереди. Но, при этом, братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку. Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива. Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам – защитникам вопрос: "Почему все построено на лжи?" На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех", - написала Стукалова.
Теги: Кокорин
Сегодня, 22:28
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8
(3)
#8  pasol   (Сегодня, 22:54)
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Болеет за:
«Бавария»
Цитата: citrus63
... Неожиданным финалом станет награждение Кокорина Орденом Мужества? smirk..."


Да нет, Мужеложества... joy
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#7  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 22:54)
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online

В нашей Стране где ССУТ....именно ....ссут...всё возможно....кто сейчас верит самому справедливому...пока не закончится эпоха ВЕЛИКОГО царя....всё так и будет....насилие в полиции....не понятные теракты....в КЕРЧИ...И ПОСТОЯННЫЕ УСПЕХИ ФСБ В РАЗОБЛАЧЕНИИ ТЕРРОРИСТОВ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#6  zenitchik123   (Сегодня, 22:38)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
он задает нам – защитникам вопрос: "Почему все построено на лжи?" На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела
тьфу...мерзость
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:38)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь неожиданным исходом будет возвращение разума: отношение к делу как к пьяной драке между не самыми умными представителями общества, а не как к делу об экстремистской расистской организованной группе, замышлявшей покушение на государственный строй.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  citrus63   Самара (Сегодня, 22:33)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Крылья Сов»
1. Она такая старая, что застала Пугачёва?
2. Видимо, лгут всем нам наши глаза, которые видят удар стулом и т.д.?
3. Неожиданным финалом станет награждение Кокорина Орденом Мужества? smirk
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#3  gesha978  Москва (Сегодня, 22:32)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Xar
корейца посадят?

ага, а кокорин будет пострадавший и получит денежную компенсацию.
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#2  Xar  Москва (Сегодня, 22:30)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
корейца посадят?
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:29)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да, медаль вручат Кокоше. Или даже орден.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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