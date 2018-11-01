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Александр Самедов: повышаются ли наши шансы на Кубок? Судя по прошлому сезону, бывает все (видео)

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал победу над "Анжи" (1:0) в Кубке России, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Насколько эмоционально важна первая победа после смены тренера?

- Победа всегда важна.

- Что было сегодня самое главное в подготовке к матчу?

- Да, мы уже выиграли у Анжи, но с трудом, и соперник был вдевятером. Главное - победа и выход в четвертьфинал. Довольны.

- Количество болельщиков повлияло?

- Это не ко мне вопрос.

- Обычно больше фанатов.

- Жалко. Хотелось бы, чтобы больше было.

- Что-то изменилось в тренировочном процессе?

- Ничего особенного. Теперь начнем готовиться к следующему матчу. Забыл, с кем там.

- "Урал"?

- Да, точно.

- Без разницы, кого обыгрывать?

- Ну, типа того.

- Фернандо, Адриано и Зе Луиш работают с командой или как вообще тренируются?

- У них травма. Они восстанавливаются и в ближайшее время, думаю, присоединятся.

- Обстановка в команде как-то изменилась после ухода Карреры?

- Обстановка в команде у нас всегда была нормальная.

- Сегодня был, можно сказать, чемпионский состав, много опытных игроков, Артем Ребров в составе. Перенос в прошлое произошел?

- У нас много игр, ротация. Тренерский штаб выбирает такой состав. Хороший состав был сегодня. Приятно играть.

- Как вам Ханни на позиции центрфорврада?

- Нормально, забил. Если забил - значит, хорошо.

- Как оцените нового главного тренера?

- Поведение Рианчо не изменилось, он и будучи помощником вел себя так же.

- Обращали внимание, что "Зенит" раньше вылетел, ЦСКА раньше вылетел. У "Спартака" в Кубке снова повышаются шансы?

- Узнал, что "Зенит" вылетел, когда зашел в раздевалку. Ну, это "Ростов" - хорошая команда. Повышаются ли наши шансы на Кубок? Судя по прошлому сезону, бывает все.
Теги: Самедов Спартак Анжи Rвидео
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