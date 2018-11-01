Александр Самедов: повышаются ли наши шансы на Кубок? Судя по прошлому сезону, бывает все (видео)

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал победу над "Анжи" (1:0) в Кубке России, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Насколько эмоционально важна первая победа после смены тренера?
- Победа всегда важна.
- Что было сегодня самое главное в подготовке к матчу?
- Да, мы уже выиграли у Анжи, но с трудом, и соперник был вдевятером. Главное - победа и выход в четвертьфинал. Довольны.
- Количество болельщиков повлияло?
- Это не ко мне вопрос.
- Обычно больше фанатов.
- Жалко. Хотелось бы, чтобы больше было.
- Что-то изменилось в тренировочном процессе?
- Ничего особенного. Теперь начнем готовиться к следующему матчу. Забыл, с кем там.
- "Урал"?
- Да, точно.
- Без разницы, кого обыгрывать?
- Ну, типа того.
- Фернандо, Адриано и Зе Луиш работают с командой или как вообще тренируются?
- У них травма. Они восстанавливаются и в ближайшее время, думаю, присоединятся.
- Обстановка в команде как-то изменилась после ухода Карреры?
- Обстановка в команде у нас всегда была нормальная.
- Сегодня был, можно сказать, чемпионский состав, много опытных игроков, Артем Ребров в составе. Перенос в прошлое произошел?
- У нас много игр, ротация. Тренерский штаб выбирает такой состав. Хороший состав был сегодня. Приятно играть.
- Как вам Ханни на позиции центрфорврада?
- Нормально, забил. Если забил - значит, хорошо.
- Как оцените нового главного тренера?
- Поведение Рианчо не изменилось, он и будучи помощником вел себя так же.
- Обращали внимание, что "Зенит" раньше вылетел, ЦСКА раньше вылетел. У "Спартака" в Кубке снова повышаются шансы?
- Узнал, что "Зенит" вылетел, когда зашел в раздевалку. Ну, это "Ростов" - хорошая команда. Повышаются ли наши шансы на Кубок? Судя по прошлому сезону, бывает все.
- Насколько эмоционально важна первая победа после смены тренера?
- Победа всегда важна.
- Что было сегодня самое главное в подготовке к матчу?
- Да, мы уже выиграли у Анжи, но с трудом, и соперник был вдевятером. Главное - победа и выход в четвертьфинал. Довольны.
- Количество болельщиков повлияло?
- Это не ко мне вопрос.
- Обычно больше фанатов.
- Жалко. Хотелось бы, чтобы больше было.
- Что-то изменилось в тренировочном процессе?
- Ничего особенного. Теперь начнем готовиться к следующему матчу. Забыл, с кем там.
- "Урал"?
- Да, точно.
- Без разницы, кого обыгрывать?
- Ну, типа того.
- Фернандо, Адриано и Зе Луиш работают с командой или как вообще тренируются?
- У них травма. Они восстанавливаются и в ближайшее время, думаю, присоединятся.
- Обстановка в команде как-то изменилась после ухода Карреры?
- Обстановка в команде у нас всегда была нормальная.
- Сегодня был, можно сказать, чемпионский состав, много опытных игроков, Артем Ребров в составе. Перенос в прошлое произошел?
- У нас много игр, ротация. Тренерский штаб выбирает такой состав. Хороший состав был сегодня. Приятно играть.
- Как вам Ханни на позиции центрфорврада?
- Нормально, забил. Если забил - значит, хорошо.
- Как оцените нового главного тренера?
- Поведение Рианчо не изменилось, он и будучи помощником вел себя так же.
- Обращали внимание, что "Зенит" раньше вылетел, ЦСКА раньше вылетел. У "Спартака" в Кубке снова повышаются шансы?
- Узнал, что "Зенит" вылетел, когда зашел в раздевалку. Ну, это "Ростов" - хорошая команда. Повышаются ли наши шансы на Кубок? Судя по прошлому сезону, бывает все.
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