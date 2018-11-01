Александр Самедов: повышаются ли наши шансы на Кубок? Судя по прошлому сезону, бывает все (видео)

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал победу над "Анжи" (1:0) в Кубке России, передает корреспондент- Победа всегда важна.- Да, мы уже выиграли у Анжи, но с трудом, и соперник был вдевятером. Главное - победа и выход в четвертьфинал. Довольны.- Это не ко мне вопрос.- Жалко. Хотелось бы, чтобы больше было.- Ничего особенного. Теперь начнем готовиться к следующему матчу. Забыл, с кем там.- Да, точно.- Ну, типа того.- У них травма. Они восстанавливаются и в ближайшее время, думаю, присоединятся.- Обстановка в команде у нас всегда была нормальная.- У нас много игр, ротация. Тренерский штаб выбирает такой состав. Хороший состав был сегодня. Приятно играть.- Нормально, забил. Если забил - значит, хорошо.- Поведение Рианчо не изменилось, он и будучи помощником вел себя так же.- Узнал, что "Зенит" вылетел, когда зашел в раздевалку. Ну, это "Ростов" - хорошая команда. Повышаются ли наши шансы на Кубок? Судя по прошлому сезону, бывает все.