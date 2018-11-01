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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Магомед Адиев: на стадион "Спартака" хочешь приезжать снова и снова, как наркоман
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал поражение от московского "Спартака" (0:1) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России.
- Матч разделился на два разных тайма. В первом "Спартак" владел преимуществом ощутимым, прижимал нас к воротам. Из ряда их моментов они один забили. Это наша детская ошибка, в двух эпизодах мы неправильно перекрыли зону. Возможно, "Спартак" создавал давление, вынудив нас ошибиться. Во втором тайме появились моменты, выходы, мы должны были забивать. К сожалению, не забили. Проигрыш, и мы, к сожалению, вылетели из Кубка России.
- Хотели выстрелить в кубке?
- Я и ребятам говорю: у нас столько в жизни проблем, столько давления негативного, что каждая игра для нас – отдушина. Конечно, игра со "Спартаком" стоит особняком. У вас футбольная атмосфера. Один раз попал сюда, как наркоман становишься, хочется приезжать и приезжать сюда вновь. Мы хотели достойно выглядеть на фоне "Спартака".
- А после сегодняшней атмосферы снова хочется приезжать и приезжать?
- Не будем долго дискутировать по этой ситуации. Видимо, в команде есть определенные проблемы, мы все их знаем и понимаем. На плохом акцентировать внимание не хочется. Мы понимаем, почему трибуны были не заполнены. Когда стадион полон, от этого выигрывает футбол.
"Спорт-Экспресс"
- Матч разделился на два разных тайма. В первом "Спартак" владел преимуществом ощутимым, прижимал нас к воротам. Из ряда их моментов они один забили. Это наша детская ошибка, в двух эпизодах мы неправильно перекрыли зону. Возможно, "Спартак" создавал давление, вынудив нас ошибиться. Во втором тайме появились моменты, выходы, мы должны были забивать. К сожалению, не забили. Проигрыш, и мы, к сожалению, вылетели из Кубка России.
- Хотели выстрелить в кубке?
- Я и ребятам говорю: у нас столько в жизни проблем, столько давления негативного, что каждая игра для нас – отдушина. Конечно, игра со "Спартаком" стоит особняком. У вас футбольная атмосфера. Один раз попал сюда, как наркоман становишься, хочется приезжать и приезжать сюда вновь. Мы хотели достойно выглядеть на фоне "Спартака".
- А после сегодняшней атмосферы снова хочется приезжать и приезжать?
- Не будем долго дискутировать по этой ситуации. Видимо, в команде есть определенные проблемы, мы все их знаем и понимаем. На плохом акцентировать внимание не хочется. Мы понимаем, почему трибуны были не заполнены. Когда стадион полон, от этого выигрывает футбол.
"Спорт-Экспресс"
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