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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Заседание исполкома РФС по итогам года пройдет в конце ноября - начале декабря
Итоговое заседание исполкома РФС пройдет в конце ноября - начале декабря. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"До конца года исполком, скорее всего, будет один - в конце ноября или в начале декабря. Потому что нам уже нужно завершить сезон сборных команд - у нас осталось две игры национальной сборной. На заседании подведем итоги сезона", - сказал Мутко.
"До конца года исполком, скорее всего, будет один - в конце ноября или в начале декабря. Потому что нам уже нужно завершить сезон сборных команд - у нас осталось две игры национальной сборной. На заседании подведем итоги сезона", - сказал Мутко.
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