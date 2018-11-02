Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Заседание исполкома РФС по итогам года пройдет в конце ноября - начале декабря

Итоговое заседание исполкома РФС пройдет в конце ноября - начале декабря. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"До конца года исполком, скорее всего, будет один - в конце ноября или в начале декабря. Потому что нам уже нужно завершить сезон сборных команд - у нас осталось две игры национальной сборной. На заседании подведем итоги сезона", - сказал Мутко.
Теги: Мутко
Сегодня, 00:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.