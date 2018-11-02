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Нутриционист Сара Фабрис покинула "Спартак"

Специалист по питанию Сара Фабрис прекратила работать в "Спартаке" сразу после увольнения главного тренера Массимо Карреры. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.

"Сара Фабрис больше не работает в "Спартаке". Она ушла вместе с Массимо Каррерой. Ее приглашение было его инициативой", - цитирует Вартапетова Sport24.

Фабрис пришла в "Спартак" в феврале 2017-го и ровно через год была уволена. В августе 2018-го стало известно, что диетолог-нутриционист вернулась на работу в московском клубе.
Теги: Спартак
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