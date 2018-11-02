Нобель Арустамян: Карпин встретился с представителем "Спартака", но не захотел уходить из "Ростова"

Журналист Нобель Арустамян в твиттере высказался относительно информации о том, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может возглавить "Спартак"."Понимаю, что вы в эйфории и не всё можете уловить. Поэтому поясню ещё раз специально для вас: ваш тренер слетал с встречу с представителем "Спартака" с разрешением вашего клуба. Они пообщались, но сам Карпин не изъявил желания уходить из «Ростова». Вы можете им гордиться", — рассказал Арустамян.