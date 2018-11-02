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"Арсенал" готов отпустить Кононова в "Спартак" за € 1 млн

Руководство тульского "Арсенала" готово отпустить главного тренера команды Олега Кононова в "Спартак" за сумму в пределах € 1 млн. Сейчас решение за московским клубом, который по-прежнему не уверен в приглашении белорусского специалиста.

Ранее сообщалось, что Кононов является главным претендентом на пост наставника "Спартака", который освободился после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. Сейчас обязанности главного тренера красно-белых исполняет Рауль Рианчо.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кононов Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 02:19
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