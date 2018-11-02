Артем Ребров: несмотря ни на что, Глушаков все равно наш капитан

Вратарь "Спартака" Артем Ребров дал комментарий после матча с "Анжи" (1:0)."Я не расстроился, что не было ударов в створ. Главное – победа и ноль сзади. А сколько было ударов – не так важно.Несмотря ни на что, Глушаков наш капитан, мы его сами выбирали. Он будет сейчас доказывать это на поле. Наша главная задача – вернуть доверие болельщиков", — сказал Ребров.