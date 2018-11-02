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Артем Ребров: несмотря ни на что, Глушаков все равно наш капитан

Вратарь "Спартака" Артем Ребров дал комментарий после матча с "Анжи" (1:0).

"Я не расстроился, что не было ударов в створ. Главное – победа и ноль сзади. А сколько было ударов – не так важно.

Несмотря ни на что, Глушаков наш капитан, мы его сами выбирали. Он будет сейчас доказывать это на поле. Наша главная задача – вернуть доверие болельщиков", — сказал Ребров.

Матч ТВ
Теги: Ребров Глушаков Спартак
Сегодня, 08:59
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(4)
#3  Яamon   (Сегодня, 09:50)
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Болеет за:
«Локомотив»
ипаная подстилка, бездарность и член вонючей опг
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  Roganov   (Сегодня, 09:48)
  • 0
  •  (4)
online

Дурак ты, Тёма! Ну какой он капитан? Его вчера обосрали с ног до головы.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 09:47)
  • +1
  •  (5)

пошел он на х@й этот капитан,Джикия капитан Спартака


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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