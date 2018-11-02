Михаил Игнатов: о ситуации с назначением нового тренера даже не думаю

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов прокомментировал победу над "Анжи" (1:0)."Нереально играть весь матч с явным преимуществом, так что мы временами отходили в оборону.Атмосфера в команде? Все хорошо, ничего вообще не изменилось. Кто будет новым главным тренером? Даже не думаю об этом, без комментариев", — сказал Игнатов.