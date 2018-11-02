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Роман Еременко: будем биться за Кубок России, все в наших руках

Хавбек "Спартака" Роман Еременко прокомментировал результат матча с "Анжи" (1:0).

"Было довольно сложно. Самое главное, что победили и прошли дальше. Будем биться за трофей, все в наших рука", — приводит слова Еременко ТАСС.

В 1/4 Кубка России "Спартак" сыграет против "Урала". Матчи пройдут 5 декабря и 24 февраля.
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 09:49
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#1  sergey3709   (Сегодня, 10:40)
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О такой сетке можно было только мечтать
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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