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Артём Ребров: мне нужно работать, а не сидеть и жалеть себя

Вратарь "Спартака" Артём Ребров поделился мнением о своём положении в команде.

"То, что я не играю - ну, так сложилась ситуация. И что теперь, сидеть и жалеть себя? Нужно работать, что я и делаю.

Я помогаю молодым ребятам. Селихов сейчас травмирован, а Максименко здорово выглядит. Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне сыграть",— сказал Ребров.

"Чемпионат"
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 10:18
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