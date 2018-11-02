Артём Ребров: мне нужно работать, а не сидеть и жалеть себя

Вратарь "Спартака" Артём Ребров поделился мнением о своём положении в команде."То, что я не играю - ну, так сложилась ситуация. И что теперь, сидеть и жалеть себя? Нужно работать, что я и делаю.Я помогаю молодым ребятам. Селихов сейчас травмирован, а Максименко здорово выглядит. Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне сыграть",— сказал Ребров.