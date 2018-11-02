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Иван Обляков: Гончаренко настоящий топ-тренер

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о работе под руководством Виктора Гончаренко в ЦСКА и в "Уфе".

"Виктор Михайлович настоящий топ-тренер. По сути, он такой-же, что был в "Уфе". Просто в ЦСКА требования чуть выше, и их больше. Он во всем помогает игрокам, подсказывает, как действовать на поле в том или ином эпизоде.

В "Уфе" Виктор Михайлович прививал более оборонительный футбол, очень много работали над тактикой. Было важно, чтобы каждый понимал, что именно он должен делать в определенный игровой момент. А в ЦСКА он уже не первый год работает, и большинство футболистов отлично знают его требования. Поэтому таких моментов сейчас меньше, но всё равно над тактикой трудимся немало", - рассказал Обляков.

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Теги: Обляков ЦСКА Уфа Гончаренко
Сегодня, 10:38
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#1  sergey3709   (Сегодня, 10:49)
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Еще учиться,учиться и учиться как завещал великий Ленин
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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