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Артур Юсупов: бывшей команде забивать вдвойне приятнее

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов прокомментировал свой гол в ворота "Зенита" в матче 1/8 финала Кубка России (3:1).

"Мы отлично сыграли. Отдали все свои силы в этой игре. Конечно, вдвойне приятно забить своей бывшей команде, не буду скрывать", - цитирует Юсупова "Матч ТВ"
Теги: Ростов Зенит Юсупов
Сегодня, 11:10
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#5  yuri  спб (Сегодня, 12:58)
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Что-то очень много стало любителей пнуть бывшую руку кормильца.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:35)
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Артур! Желаю тебе забить ( в 15 туре) и в Петербурге.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  Lacan   (Сегодня, 11:53)
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  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Бомжи,он поимел вас!Ха-ха-ха!
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
#2  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 11:43)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
крыса днищенская


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#1  Ville  СПб (Сегодня, 11:35)
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  •  (4)
online

у тебя бывшая команда это днище))) причем тут зенит?


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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