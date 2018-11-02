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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Бубнов: у "Зенита" серьезные проблемы, главная задача Семака - дотянуть до зимы
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча 1/8 финала Кубка России "Ростов" – "Зенит" (3:1).
"В целом матч не преподнес никаких сюрпризов. "Ростов" вновь доказал, что хорошо умеет обороняться, контратаковать и реализовывать "стандарты". "Зенит", в свою очередь, лишний раз подтвердил, что у команды серьезные игровые проблемы, связанные, главным образом, с физической усталостью.
С учетом графика команды Семака, ей будет трудно освежить игру до зимнего перерыва. Сейчас главная задача – дотянуть оставшийся отрезок с минимальными потерями, выйти в плей-офф Лиги Европы, сохранить лидерство в чемпионате", - сказал Бубнов.
Sportbox
"В целом матч не преподнес никаких сюрпризов. "Ростов" вновь доказал, что хорошо умеет обороняться, контратаковать и реализовывать "стандарты". "Зенит", в свою очередь, лишний раз подтвердил, что у команды серьезные игровые проблемы, связанные, главным образом, с физической усталостью.
С учетом графика команды Семака, ей будет трудно освежить игру до зимнего перерыва. Сейчас главная задача – дотянуть оставшийся отрезок с минимальными потерями, выйти в плей-офф Лиги Европы, сохранить лидерство в чемпионате", - сказал Бубнов.
Sportbox
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