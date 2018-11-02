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Александр Бубнов: у "Зенита" серьезные проблемы, главная задача Семака - дотянуть до зимы

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча 1/8 финала Кубка России "Ростов" – "Зенит" (3:1).

"В целом матч не преподнес никаких сюрпризов. "Ростов" вновь доказал, что хорошо умеет обороняться, контратаковать и реализовывать "стандарты". "Зенит", в свою очередь, лишний раз подтвердил, что у команды серьезные игровые проблемы, связанные, главным образом, с физической усталостью.

С учетом графика команды Семака, ей будет трудно освежить игру до зимнего перерыва. Сейчас главная задача – дотянуть оставшийся отрезок с минимальными потерями, выйти в плей-офф Лиги Европы, сохранить лидерство в чемпионате", - сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: Зенит Бубнов Семак
Сегодня, 11:23
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(5)
#11  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Эй бомжи помочи крепче держите, а то перед каникулами оголитесь да ржу не могу себе это представить, треха не последняя будет.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#10  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 13:12)
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online

Цитата: Колян Безмолвный
Вот такой наш чемпионат - команда который лишь бы как до зимы дотянуть идет на первом месте!Двадцать с лишним никому не нужных в Европе футболистов во главе с физруком!

Согласен, сейчас уровень чемпионата - ни о чем. И то, что показывают ВСЕ наши клубы в Европе - тому подтверждение.
Но задача №1 - попасть в ЛЧ в следующем сезоне. А это и дополнительные деньги, и более квалифицированные игроки.
Через КР выходить в ЛЕ - ну это для других клубов может и актуально.
А говорить про 20 ненужных в Европе футболистов и физрука - ну вот только не надо. Если бы не игра Зенита в Европе, то кто-то бы даже в квалификации ЛЧ не побывал. А так хоть понюхали, что там и как. Да и денег дополнительных заработали, хоть и облажались даже в квалификации по полной. А в общую копилку ничего и не принесли за последние лет 5.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#9  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:58)
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Valar
Где там проблемы увидели ? Команда не показывает зрелищной игры, но регулярно набирает очки в чемпионате и идёт на первом месте. В еврокубках тоже нормально очков набрала. Выбыла из борьбы за кубок России, но здесь целенаправленно уступили, когда решили поберечь своих лидеров. Приоритеты расставлены и выиграть чемпионат - главная цель.

Соглашусь. Думаю перед Семаком стоит цель ЛЧ, а еще лучше победа в чемпионате, ну и по возможности подальше в ЛЕ пройти. А как он добиваться этого будет, стеночками-забеганием или ватокатанием - вообще без разницы.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#8  Valar   (Сегодня, 12:44)
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Болеет за:
ЦСКА
Где там проблемы увидели ? Команда не показывает зрелищной игры, но регулярно набирает очки в чемпионате и идёт на первом месте. В еврокубках тоже нормально очков набрала. Выбыла из борьбы за кубок России, но здесь целенаправленно уступили, когда решили поберечь своих лидеров. Приоритеты расставлены и выиграть чемпионат - главная цель.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#7  Колян Безмолвный   (Сегодня, 12:39)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вот такой наш чемпионат - команда который лишь бы как до зимы дотянуть идет на первом месте!Двадцать с лишним никому не нужных в Европе футболистов во главе с физруком!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#6  strekall  Руcь (Сегодня, 12:34)
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
просто в Зените не того уровня игроки собраны чтобы выступать сразу в нескольких турнирах да плюс еще и тренер физрук!


У вас даже физрука пнули, вообще анархия теперь wink


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Сегодня, 12:27)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
просто в Зените не того уровня игроки собраны чтобы выступать сразу в нескольких турнирах да плюс еще и тренер физрук!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:21)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
...главным образом, с физической усталостью....
Команда работает, отсюда усталость и результат, кто бы отказался ...
КР конечно не помешал бы, но сейчас он лишний по приоритетам.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 12:17)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Beer-man
Ну и нежелание Семака делать замены вовремя - никак этого не пойму.

Семак начинающий тренер в принципе . Не нажил ещё опыта а значит интуиции. Выпускать на замену бестолкового , пусть и физически одаренного Эрнани нельзя, даже на замену.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 12:02)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да, тут все очевидно. Хотя, проблемы могут быть и не от усталости.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 11:59)
  • +1
  •  (1)
online

Всё по делу сказал.
В этом году на все турниры сил не хватит. Травма Нобоа, залет Кокорина еще больше нагрузили оставшихся в строю.
Ну и нежелание Семака делать замены вовремя - никак этого не пойму.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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