Александр Бубнов: у "Зенита" серьезные проблемы, главная задача Семака - дотянуть до зимы

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча 1/8 финала Кубка России "Ростов" – "Зенит" (3:1)."В целом матч не преподнес никаких сюрпризов. "Ростов" вновь доказал, что хорошо умеет обороняться, контратаковать и реализовывать "стандарты". "Зенит", в свою очередь, лишний раз подтвердил, что у команды серьезные игровые проблемы, связанные, главным образом, с физической усталостью.С учетом графика команды Семака, ей будет трудно освежить игру до зимнего перерыва. Сейчас главная задача – дотянуть оставшийся отрезок с минимальными потерями, выйти в плей-офф Лиги Европы, сохранить лидерство в чемпионате", - сказал Бубнов.