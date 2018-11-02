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Хёрдур Магнуссон: "Динамо" - наши друзья, но мы будем биться до конца

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от предстоящего дерби с "Динамо".

"Я знаю, что "Динамо" дружественный клуб для нас. Но как только выйдем на поле, будем биться до конца.

Какими бы мы не были друзьями, матч все равно принципиальный, московское дерби! Нам очень важны три очка, постараемся победить.

Я не согласен, что у ЦСКА спад. Во многих матчах мы хорошо смотримся, но немного не хватает в завершающей стадии. Надеемся прервать неудачную серию уже в ближайшем матче", - заявил исландец.

Матч запланирован на 3 ноября, начало в 16:30 по московскому времени.

Sport24
Теги: Динамо ЦСКА Магнуссон
Сегодня, 11:57
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