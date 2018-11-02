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Маклаков: я против того, чтобы своих освистывать - Карреру уже не вернешь, пора успокоиться

Известный актер, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков поделился мнением об оскорблениях болельщиками Дениса Глушакова.

"Очень хочу, чтобы все это прекратилось. Надеюсь, что сегодняшняя победа – некий шаг к примирению. Необходимо объединиться.

Карреру уже не вернешь, пора успокоиться и объединиться вместе с командой. Нельзя же жить прошлым. Нужно смотреть в будущее!" - сказал артист.

"СЭ"
Теги: Каррера Спартак Маклаков Глушаков
Сегодня, 12:20
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5
(4)
#5  Archangel  г Череповец (Сегодня, 13:17)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тебе кончили в рот- сглотни.
Регистрация: 20.02.2007 [жалоба]
#4  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:13)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да свистят те у кого сквозняк в голове.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:09)
  • -3
  •  (3)

Карреру уже не вернешь, пора успокоиться и объединиться вместе с командой. Нельзя же жить прошлым. Нужно смотреть в будущее!


И наxyй оно нужно, такое будущее??? Кому??? Вам, блеать, с Назаровым??? За бесплатный ВИП???

Какие они подлые все - ну просто невозможно....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  Apant1   (Сегодня, 13:07)
  • -1
  •  (1)

Посмотрев игру я даже не уверен что внутри коллектива ему все простили слив Карреры
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:25)
  • +4
  •  (8)

Ну видимо болельщики не считают Глушака- "своим". Да и "свои" "своих" не сливают)) Так что гавно- оно всегда прилетает обратно. Жри дениска, причмокивай.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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