Маклаков: я против того, чтобы своих освистывать - Карреру уже не вернешь, пора успокоиться

Известный актер, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков поделился мнением об оскорблениях болельщиками Дениса Глушакова."Очень хочу, чтобы все это прекратилось. Надеюсь, что сегодняшняя победа – некий шаг к примирению. Необходимо объединиться.Карреру уже не вернешь, пора успокоиться и объединиться вместе с командой. Нельзя же жить прошлым. Нужно смотреть в будущее!" - сказал артист.