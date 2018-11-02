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Юрий Семин: в то, что "старику-тренеру", удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в своей недавно изданной книге "Локомотив. Возвращение на пьедестал" рассказал о приглашении на пост тренера красно-зеленых в августе 2016 года.

"Быть вместе с "Локомотивом" мне предопределено судьбой. Несмотря на семь лет, проведенных в других клубах, меня почему-то не покидало чувство, что в команду железнодорожников еще вернусь.

Тем не менее приглашение на пост главного тренера "Локо" в августе 2016 года оказалось неожиданным. Знаю, что на моем возвращении в клуб настаивал президент ФК "Локомотив" Илья Геркус. В то же время считаю, что в той сложившейся ситуации присутствовал тонкий расчет, дальний прицел. Мое приглашение носило в значительной степени имиджевый характер.

В то, что "старику-тренеру", удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил. Мол, порулит полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку", - рассказал Семин в своей книге.

ТАСС
Теги: Семин Локомотив Геркус
Сегодня, 13:19
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(4)
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 15:10)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не исключаю, что "старичок" выиграет с "Локомотивом" в этом сезоне чемпионат и кубок.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 14:34)
  • -1
  •  (1)

Цитата: CSKA085
ну в ЛЧ показываете свой уровень

вы с Ромой тоже показали


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:23)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
ну в ЛЧ показываете свой уровень
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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