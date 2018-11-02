Юрий Семин: в то, что "старику-тренеру", удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в своей недавно изданной книге "Локомотив. Возвращение на пьедестал" рассказал о приглашении на пост тренера красно-зеленых в августе 2016 года."Быть вместе с "Локомотивом" мне предопределено судьбой. Несмотря на семь лет, проведенных в других клубах, меня почему-то не покидало чувство, что в команду железнодорожников еще вернусь.Тем не менее приглашение на пост главного тренера "Локо" в августе 2016 года оказалось неожиданным. Знаю, что на моем возвращении в клуб настаивал президент ФК "Локомотив" Илья Геркус. В то же время считаю, что в той сложившейся ситуации присутствовал тонкий расчет, дальний прицел. Мое приглашение носило в значительной степени имиджевый характер.В то, что "старику-тренеру", удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил. Мол, порулит полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку", - рассказал Семин в своей книге.