Пресс-служба "Рубина" напомнила о десятилетии первого чемпионства (видео)

"Рубин" в официальном твиттере клуба напомнил о первом чемпионстве в истории клуба.Казанцы выиграли чемпионат России в 2008 году.[media=https://twitter.com/fcrk/status/793770409929965568/video/1]В следующем сезоне они повторили свой успех.