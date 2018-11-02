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Пресс-служба "Рубина" напомнила о десятилетии первого чемпионства (видео)

"Рубин" в официальном твиттере клуба напомнил о первом чемпионстве в истории клуба.

Казанцы выиграли чемпионат России в 2008 году.

[media=https://twitter.com/fcrk/status/793770409929965568/video/1]

В следующем сезоне они повторили свой успех.
Теги: Рубин
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