Борис Рапопорт: очень многое в игре "Зенита" завязано на Дзюбе

Бывший тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Рапопорт высказал мнение об игре петербургской команды в 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (1:3)."Сейчас все уже понимают, что на сегодняшний момент у команды нет равноценного состава и адекватных замен. Очень многое в игре сине-бело-голубых построено на Дзюбе.Артём не только забивает или отдаёт пасы, но и цепляется за каждый мяч. На него всё время оттягивается по два игрока, и появляется пространство. Так что без него тяжеловато.Не могу сказать, что соперник был сильнее, но у нас преимущества не было", — цитирует Рапопорта