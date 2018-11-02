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Борис Рапопорт: очень многое в игре "Зенита" завязано на Дзюбе

Бывший тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Рапопорт высказал мнение об игре петербургской команды в 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (1:3).

"Сейчас все уже понимают, что на сегодняшний момент у команды нет равноценного состава и адекватных замен. Очень многое в игре сине-бело-голубых построено на Дзюбе.

Артём не только забивает или отдаёт пасы, но и цепляется за каждый мяч. На него всё время оттягивается по два игрока, и появляется пространство. Так что без него тяжеловато.

Не могу сказать, что соперник был сильнее, но у нас преимущества не было", — цитирует Рапопорта

"Спорт уик-енд"
Теги: Зенит Дзюба Рапопорт
Сегодня, 14:21
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#1  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну, положим, Заболтоный то цеплялся не хуже.С пасами, да, у Дзюбы преимущество, но, все же, проблема сейчас не в дзюбозависимости. Причины спада комплексные.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
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