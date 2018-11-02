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Немецкая металл-группа даст концерты на стадионах "Динамо" и "Зенита" летом 2019 года

Немецкая группа Rammstein объявила, что в конце июля-начале августа даст два концерта в России – в Москве и Санкт-Петербурге.

Концерт в Москве пройдет 29 июля на новом стадионе "Динамо". В Петербурге концерт пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 2 августа.

Rammstein
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 14:29
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это вам не говнорэпер-частушечник relaxed
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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