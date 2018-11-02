Немецкая металл-группа даст концерты на стадионах "Динамо" и "Зенита" летом 2019 года

Немецкая группа Rammstein объявила, что в конце июля-начале августа даст два концерта в России – в Москве и Санкт-Петербурге.Концерт в Москве пройдет 29 июля на новом стадионе "Динамо". В Петербурге концерт пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 2 августа.