Александр Ширко - о Глушакове: как-то все быстро забыли, кто принес "Спартаку" чемпионство

Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко поделился мнением о возвращении Дениса Глушакова в основу "Спартака"."Я спокойно отреагировал на возвращение Глушакова. Капитанская повязка накладывает повышенную ответственность. В такой сложный для хавбека период ему надо вернуться на позиции лидера команды и помочь ей – чтобы все вновь повернулись к Глушакову лицом.Свист болельщиков? Это обычная ситуация. От любви до ненависти – один шаг. Хотя, конечно, удивляет, как быстро они забыли, кто принес им чемпионство", - сказал Ширко.