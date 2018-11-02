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Александр Ширко - о Глушакове: как-то все быстро забыли, кто принес "Спартаку" чемпионство

Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко поделился мнением о возвращении Дениса Глушакова в основу "Спартака".

"Я спокойно отреагировал на возвращение Глушакова. Капитанская повязка накладывает повышенную ответственность. В такой сложный для хавбека период ему надо вернуться на позиции лидера команды и помочь ей – чтобы все вновь повернулись к Глушакову лицом.

Свист болельщиков? Это обычная ситуация. От любви до ненависти – один шаг. Хотя, конечно, удивляет, как быстро они забыли, кто принес им чемпионство", - сказал Ширко.

"СЭ"
Теги: Ширко Спартак Глушаков
Сегодня, 15:45
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18
(7)
#18  GS  Москва (Сегодня, 17:10)
  • +1
  •  (5)

Мы не злопамятные, но память у нас хорошая ©

кто принес "Спартаку" чемпионство

... и кто лишил его Кубка и ЛЧ в 2018.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#17  oblom   (Сегодня, 17:05)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну то есть сегодня я вас тортом угощаю,а завтра вам в тарелку насру и нет никакой разницы.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#16  rwspartach  Россия (Сегодня, 17:02)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Любитель ты домысливать так как удобно твоей логике. Макар молодец что ничего не ломал, советовался с Пилипчуком, верил безгранично в игроков, не выпячивал свое я, не менял тренеров по физике, докторов и не обустраивал себе комфортное рабочее место. В первый год он был никто и вел себя тише воды ниже травы. А вот потом он счел себя слишком великим и чем это все обернулось мы сейчас видим .

Причём здесь домысливать,ты об этом сам написал.
Ну а здесь просто чушь полнейшая написана,даже комментировать не буду.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#15  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:54)
  • +1
  •  (11)

Каррера чемпионство и принес.А его обосрали с головы до ног. Глушаков принес с собой стакан и Миллеровку.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#14  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:54)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rwspartach
Чьи это слова? Прямым текстом ты написал,что заслуга Карреры лишь в том, что он не испортил всё то великолепие,сделанное Аленичевым. Что это,как не возвеличивание Аленичева на фоне "никчёмного" Карреры?


Любитель ты домысливать так как удобно твоей логике. Макар молодец что ничего не ломал, советовался с Пилипчуком, верил безгранично в игроков, не выпячивал свое я, не менял тренеров по физике, докторов и не обустраивал себе комфортное рабочее место. В первый год он был никто и вел себя тише воды ниже травы. А вот потом он счел себя слишком великим и чем это все обернулось мы сейчас видим .
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#13  rwspartach  Россия (Сегодня, 16:45)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Каррера просто молодец что ничего не поломал

Чьи это слова? Прямым текстом ты написал,что заслуга Карреры лишь в том, что он не испортил всё то великолепие,сделанное Аленичевым. Что это,как не возвеличивание Аленичева на фоне "никчёмного" Карреры?
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#12  Barmaley   (Сегодня, 16:41)
  • +5
  •  (11)

Предположим , что Фернандо, своими голами со штрафных поболее Глушакова вытащил матчей. А вообще-то футбол игра командная.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#11  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:37)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rwspartach
Почему же такой гениальный Аленичев везде обсирается?Почему он сам ни на что не способен,кроме мифического багажа?! Может хватит уже эту ересь писать.

А кто сказал что Алень гениальный??? Ты читать научись не перевирая слов. Способности Карреры надо оценивать не за один случайный сезон, а в совокупности 2,5 почти.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#10  rwspartach  Россия (Сегодня, 16:31)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Точнее, стечение удачно сложившихся обстоятельств плюс удача , а Каррера просто молодец что ничего не поломал, этим он занялся в следующий сезон

Почему же такой гениальный Аленичев везде обсирается?Почему он сам ни на что не способен,кроме мифического багажа?! Может хватит уже эту ересь писать.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#9  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:17)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
Тоже свмое можно сказать и про Промеса и про Зобнина да про каждого из той команды .Чемпионство, это заслуга Карреры ,который сплотил эту команду

Точнее, стечение удачно сложившихся обстоятельств плюс удача , а Каррера просто молодец что ничего не поломал, этим он занялся в следующий сезон
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:14)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бывалый
а теперь оказывается кто был золотым тренером можно забыть, а кто капитаном - нельзя.
Что за двойные стандарты?

спартак-с... smile


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  Колян Безмолвный   (Сегодня, 16:09)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
а прошлый сезон не принес!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#6  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 16:00)
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пипец! Как задолбали эти защитники!
Он один что ли все матчи выиграл? А когда того же Тигиева, к примеру, из команды убирали, то почему никто не вспоминал, что он в тот год тоже неплохо поработал?
А Каррера значит вообще не при делах? Что-то до него ни у одного тренера 16 лет ничего не получалось, а теперь оказывается кто был золотым тренером можно забыть, а кто капитаном - нельзя.
Что за двойные стандарты?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#5  Makc33   (Сегодня, 15:57)
  • +4
  •  (12)
online

Тоже свмое можно сказать и про Промеса и про Зобнина да про каждого из той команды .Чемпионство, это заслуга Карреры ,который сплотил эту команду
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:56)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ага, принёс, еле донёс. Без него Спартак не команда?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 15:55)
  • +6
  •  (10)

Батарейки поменяли, концерт продолжается...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:54)
  • +1
  •  (9)

В. Путина на "открытие-арене" забыли? Или Аликперова?
P.S. Понимаю, "бомжи понабежали", но разве я не прав? Да и если не Аликперов, то Каррера.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:49)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Неужто Глушаков?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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