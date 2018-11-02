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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Судебные приставы арестовали машины Дмитрия Тарасова из-за алиментов
Судебные приставы арестовали все автомобили футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова.
Арест был произведен согласно иску его бывшей жены Оксаны, которая требует выплаты алиментов на их общую дочь Ангелину.
Сейчас Тарасов женат в третий раз. Оксана — его первая жена.
Starhit
Арест был произведен согласно иску его бывшей жены Оксаны, которая требует выплаты алиментов на их общую дочь Ангелину.
Сейчас Тарасов женат в третий раз. Оксана — его первая жена.
Starhit
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