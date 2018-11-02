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Судебные приставы арестовали машины Дмитрия Тарасова из-за алиментов

Судебные приставы арестовали все автомобили футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова.

Арест был произведен согласно иску его бывшей жены Оксаны, которая требует выплаты алиментов на их общую дочь Ангелину.

Сейчас Тарасов женат в третий раз. Оксана — его первая жена.

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Теги: Тарасов
Сегодня, 15:51
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#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Сначала настругают детишек, а потом жлобиться начинают... "великие" футболёры. Помню этого великого в матче в Зенитом - вышел, три минуты и удалён... А получает, наверное, миллион долл. в год, не меньше...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 15:54)
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online
Болеет за:
«Реал»
чмо
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
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