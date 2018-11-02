Судебные приставы арестовали машины Дмитрия Тарасова из-за алиментов

Судебные приставы арестовали все автомобили футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова.Арест был произведен согласно иску его бывшей жены Оксаны, которая требует выплаты алиментов на их общую дочь Ангелину.Сейчас Тарасов женат в третий раз. Оксана — его первая жена.