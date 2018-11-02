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Хёрдур Магнуссон: у Чалова огромный потенциал, интерес "Ниццы" и "Уотфорда" - это только начало

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал интерес к Федору Чалову со стороны зарубежных клубов.

"Чалов много забивает, хоть еще достаточно молод. У него огромный потенциал в будущем, но уже сейчас его можно назвать сильным форвардом.

Думаю, в скором будущем он привлечет внимание даже более именитых клубов, чем "Ницца" и "Уотфорд", — сказал Магнуссон.

Sport24
Теги: ЦСКА Магнуссон Чалов
Сегодня, 15:55
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