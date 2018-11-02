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Первые 5 минут матча "Динамо" - ЦСКА пройдут в тишине

Фанаты ЦСКА и "Динамо" почтят память армейского болельщика из группировки K.I.D.S. Сергея "Начальника", который скончался 30 октября, сообщает Sport24.ru.

Фанатские группы обеих команд призвали провести первые пять минут грядущего московского дерби в тишине. "Динамо" и ЦСКА встретятся 3 ноября в рамках 13-го тура чемпионата России.
Теги: Динамо ЦСКА
Сегодня, 16:17
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